Noch einzelne Türchen zu vergeben

Holtwick

Ein kurzes besinnliches Abendprogramm bis hin zu Heiligabend – genau das ist der lebendige Adventskalender, den die Kolpingsfamilie Holtwick nun wieder ins Leben rufen will. Nach zwei corona-gebeutelten Jahren soll die Tradition, im Dezember Tag für Tag ein „Türchen“ zu öffnen, wieder aufgelebt werden. So soll vom 1. bis zum 23. Dezember um 18 Uhr ein Haushalt in Holtwick einen kleinen weihnachtlichen Beitrag vorbereiten. Der 3. Dezember bleibt dabei außen vor, schließlich findet an diesem Abend der Nikolausumzug statt.

Von Leon Eggemann