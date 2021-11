Öffentliches WC für Generationenpark

Oftmals werden in Parks nicht nur ein paar Minuten, sondern gleich mehrere Stunden verbracht. Das kann sowohl Kindern, als auch Erwachsenen, nach einer gewissen Zeit auf die Blase schlagen. Da der Holtwicker Generationenpark – im Gegensatz zu den Parks in Darfeld und Osterwick – aber nicht über eine öffentliche Toilette verfügt, hat der Heimat- und Kulturverein Holtwick bei der Gemeinde nun einen Antrag gestellt. So plant dieser den Neubau eines barrierefreien und öffentlichen WC’s mit Abstellraum – dabei soll ein Teil der Kosten von der Gemeinde getragen werden.

In dem öffentlichen Schreiben haben Markus Stroot, 1. Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins, sowie Projektleiter Erich Gottheil auf die Notwendigkeit der Maßnahme hingewiesen. „Derzeit werden vielfach die umliegenden Wohnhäuser aufgesucht, um eine Toilettennutzung zu ermöglichen“, schreiben sie im Antrag. Zudem seien die zwei Toiletten, die in den kleinteiligen Gebäudebestand des anliegenden Torhauses eingebaut wurden, nicht barrierefrei und stünden nur bei öffentlichen kulturellen Nutzungen des Torhauses zur Verfügung. Ein weiteres Problem soll der zusätzliche Abstellraum lösen. Dieser soll der Lagerung von Mobiliar, Sonnenschirmen und weiteren Gerätschaften dienen, die für die Durchführungen von Veranstaltungen am Torhaus benötigt werden.

Finanziert werden soll das Projekt größtenteils mit Leader-Fördergeld. Der Heimat- und Kulturverein hat das Konzept bereits beim Regionalmanagement eingereicht. Nach aktueller Kostenermittlung rechnet der Verein mit Gesamtkosten in Höhe von 114 000 Euro. 65 Prozent davon, also 74 100 Euro, soll aus dem Leader-Topf ins Projekt fließen. Weitere 5000 Euro sind von der Sparkasse Westmünsterland bereits bewilligt, der finanzielle Eigenanteil des Heimat- und Kulturvereins würde sich laut Planung auf 3600 Euro belaufen. Dieser sieht sich darüber hinaus in der Lage, die Regie für den Bau zu übernehmen. Eingeplant sind dafür 553 ehrenamtliche Stunden – der Wert dieser Eigenleistung wird mit 8300 Euro beziffert. Die übrigen 23 000 Euro sollen von der Gemeinde Rosendahl beigesteuert werden.

In seiner Sitzung hat der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss einstimmig empfohlen, dem Zuschuss in Höhe von 23 000 Euro zu entsprechen. Endgültig darüber entscheiden wird der Gemeinderat am nächsten Donnerstag (25. 11.). Wie die Verwaltung in der dazugehörigen Sitzungsvorlage beschreibt, sei eine verbindliche Förderzusage der Gemeinde Rosendahl erforderlich, damit der Heimat- und Kulturverein den finalen Förderantrag einreichen kann. Sollte diesem entsprochen werden, ist die Umsetzung der Maßnahme im Sommer 2022 geplant.