„Ohne Sonntag fehlt uns was“

Osterwick

Der Sonntag als arbeitsfreier Tag feiert in diesem Jahr sein 1700-jähriges Jubiläum. Im Jahr 321 hatte Kaiser Konstantin ihn eingeführt. Grund genug für die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Osterwick, bei ihrem diesjährigen Besinnungstag darüber nachzudenken, was den Sonntag so besonders macht. Heute, so Heike Honauer, KAB-Regionalsekretärin in ihrem Vortrag, müsse häufig hart argumentiert werden, wenn es um den Schutz des Sonntages als gemeinsamen Ruhetag gehe. Dabei, so Honauer weiter, sei der Sonntagsschutz gesetzlich festgelegt: Im Grundgesetz in Artikel 140 als Tag der Arbeitsruhe und „der seelischen Erhebung“, so das Grundgesetz wörtlich.