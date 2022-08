Ohren gespitzt für „Tinnitus“

Seit nunmehr zehn Jahren ist das Duo auf zahlreichen Bühnen – ob groß oder klein – in der näheren Umgebung unterwegs. Jüngst wussten sie auch auf der Berkelbühne in Coesfeld zu überzeugen. „Super Stimmung. Super Leute. Das war einfach klasse. Wir haben ganze vier Zugaben gegeben“, zeigt sich der Darfelder von der Stimmung begeistert. Sie haben es zweifelsohne noch drauf. Nicht zuletzt dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrung.

Immerhin begann die musikalische Laufbahn von Hans Voß mit 16 Jahren als er mit dem Schlagzeugspielen begann. 1971 ist er dann zu den „Skymen“ gestoßen. Bis in die 1980er hinein war die Band auf den verschiedensten Events unterwegs – auf Zeltpartys und in Tanzlokalen im Sauerland, Ruhrgebiet sowie in den Niederlanden und in Belgien. Natürlich waren die „Skymen“ auch Stammgast im heimischen Münsterland. Etwa bei so einigen örtlichen Landjugendpartys. „In Höchstzeiten hatten wir 120 Auftritte pro Jahr. Da lief keine Katzenkirmes ohne uns“, blickt Voß zurück. Mitte der 80er war dann allerdings Schluss. „Das Publikum bleibt 18, man selbst wird immer älter. Irgendwann hat das nicht mehr gepasst“, erzählt der Darfelder.

Doch wie sagt man so schön: Einmal Musiker, immer Musiker. „Die Leidenschaft ist nie verloren gegangen“, schmunzelt Voß. So kam es 2012 in seinem Keller zu einem Comeback. Mit dabei: Hermann Funke und Klaus Siepe – beide ebenfalls frühere Mitglieder der „Skymen“. Zu ihnen gesellte sich dann auch Peter Cynapolt. Der Südlohner kann selbst auf eine langjährige musiklische Laufbahn zurückblicken. So war dieser unter anderem als Bassist bei „MAusBtlMasters“ in Bremen aktiv, zusätzlich spielte er bei den „blauen Jungs“ in Bremerhaven. Seine letzte Station waren die Stadtlohner „Ohrwürmer“. „Er war schon immer ein guter Freund“, berichtet Voß.

Entsprechend stieß er vor zehn Jahren ebenfalls dazu, als „Tinnitus“ seine ersten Gehversuche machte. Den Rhythmus hat das Quartett schnell gefunden, von anfänglichen Auftritten auf Geburtstagen ging es wieder schnell auf die verschiedensten Events. „Wir sind aber nicht mehr so wild unterwegs wie früher. Wir gehen es gemächlicher an“, lacht Voß.

Mittlerweile sind sie nicht nur gemächlicher, sondern auch nur noch zu zweit unterwegs: Funke und Siepe haben sich anderen Aktivitäten zugewandt, für die gemeinsame Musik fehlt schlichtweg die Zeit. Seither treten Cynapolt und Voß als Duo auf. Alle vier Wochen wird regelmäßig im Hause Voß geprobt. „Inzwischen haben wir ein Programm, das aus knapp 200 Stücken besteht“, schildert der Musiker. Der primäre Fokus liege dabei auf deutschen und englischen Klassikern aus den 60er-, 70-er und 80er-Jahren – gespickt mit so manchem Hit der Neuzeit. „Also Ballermann kann man bei uns nicht erwarten. Wir setzen eher auf ein Repertoire von Roland Kaiser bis hin zu Instrumentalstücken von ,The Shadows’“, fasst es Voß zusammen. Das kommt an. „Solche Events wie die Berkelbühne sind für uns prädestiniert. Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder am Start“, kündigt Voß bereits jetzt an.

Die Instrumente an den Nagel hängen? Daran wollen sie gar keinen Gedanken verschwenden. „Das Feuer für die Musik ist immer noch da.“ Und es soll so schnell auch nicht erlischen.