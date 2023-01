Ordentlich Hausaufgaben vor der Brust

Die Feuerwehrgerätehäuser in Darfeld und Osterwick im Fokus: An beiden Standorten sollen in diesem Jahr die Umbau- und Erweiterungsarbeiten beginnen. In Holtwick steht zunächst noch die Bauleitplanung aus. Baustart für den Neubau ist in der zweiten Jahreshälfte 2024 angepeilt.

Allein 400 000 Euro werden dabei für die Sanierung der Sanitärbereiche in der Zweifachturnhalle sowie in der Turn- und Lehrschwimmhalle in Osterwick in die Hand genommen. „Nicht nur die Räume sind in die Jahre gekommen. Es geht auch darum, die Wasserhygiene in Ordnung zu halten. Das System muss auf den heutigen Stand gebracht werden“, begründet Gebäudemanager Alexander Schulz die Maßnahme. Geplant ist, dass diese nach der Schulentlassfeier, also zwischen Juni und Juli, angepackt wird. Ebenfalls Hand angelegt wird noch in diesem Jahr an den Rosendahler Grundschulen – vor allem Brandschutz-Maßnahmen werden dabei umgesetzt. „Die Vorgaben haben mächtig angezogen. Hier gilt es, die neuen Auflagen abzuarbeiten“, so Schulz. Neben Renovierungen im Bürgerbüro gesellen sich zu den Bauprojekten auch die Feuerwehrgerätehäuser. Zumindest in Darfeld und Osterwick. „Umbau und Erweiterung in Osterwick startet wohl gegen Ende April, in Darfeld peilen wir den Juni an“, erklärt Gottheil. 1,5 Millionen Euro sind für beide Projekte zusammen im Haushaltsentwurf 2023 einkalkuliert. Und damit die Hälfte der Gesamtkosten in Höhe von drei Millionen Euro.

Während in den anderen beiden Ortsteilen bereits zeitnah begonnen wird, befindet sich die Gemeinde mit dem angestrebten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Holtwick noch in der Bauleitplanung. Entstehen soll dieses bekanntermaßen am Holtkebach – im Planungsgebiet ist allerdings ein Steinkauz erfasst worden. Eine Ausgleichsfläche als Ersatz-Revier ist bereits gefunden. „Wir haben den Vogel zum Umzug bewegt“, schmunzelt Gottheil. Mit Blick auf den Neubau befinde man sich derzeit in der öffentlichen Auslegung, perspektivisch soll im Anschluss ein Planungswettbewerb folgen. „Vielleicht schaffen wir es so, in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit dem Bau zu starten“, blickt der Bürgermeister voraus.

Weitere Bauleitplanungen sind mit den Erweiterungen in den Gewerbegebieten in Holtwick und Osterwick in der Pipeline. Hinzu kommen Projekte, die seitens der Gemeinde „begleitet“ werden, wie es Gottheil formuliert. Darunter die Hülsken-Erweiterung in Osterwick sowie der Wohnkomplex an der Gustav-Böcker-Straße und das Bauprojekt auf dem Eihsing-Grundstück in Holtwick (wir berichteten).

Zu den Hausaufgaben gesellen sich dazu Kanalarbeiten. Unter anderem im Gewerbegebiet Holtwick Nord. Auch die Kanäle entlang der Osterwicker Ortsdurchfahrt hat die Verwaltung auf dem Zettel. „Erst wollen wir es unten aufhübschen dann oben“, spielt Gottheil auf die geplante Neugestaltung der Ortsdurchfahrt an. Dieser hat zudem noch eine positive Nachricht zu vermelden: „Wir können unseren Haushalt noch etwas nach oben korrigieren“, verrät er. Die Gemeinde weise für 2023 demnach „nur“ noch einen Fehlbetrag von zwei statt drei Millionen Euro auf. Zunächst muss der Rat dem Haushaltsentwurf allerdings zustimmen. In seiner Sitzung am 23. Februar entscheidet dieser, ob der vorgelegte Entwurf auch abgesegnet wird. Damit gäbe er auch das „Go“ für das Abarbeiten der Checkliste.