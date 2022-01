Ortskräfte bestmöglich unterbringen

Am 12. Januar ist die Familie Angaar in Rosendahl angekommen, seitdem lebt sie – auf etwas beengtem Raum – in einer Übergangsunterkunft in Osterwick. Gekommen ist sie aus Afghanistan, dort hat der Familienvater als Ingenieur bei einer deutschen Behörde gearbeitet. Wie einige weitere Afghanen wurde er als Ortskraft gemeinsam mit seiner Familie nach Nordrhein-Westfalen geflogen, anschließend ging es für sie nach Rosendahl. „Laut erster Prognosen können wir erwarten, dass wir etwa 30 Personen in der Gemeinde aufnehmen werden“, schildert Wolfgang Croner, Leiter des Fachbereiches Ordnung und Soziales.

Das Problem: Wohnraum in Rosendahl ist bekanntermaßen rar. „Um die Menschen unterzubringen, haben wir nur noch ein kleines Kontingent zur Verfügung“, erklärt Bürgermeister Christoph Gottheil. Ausreichen würde dieses für maximal drei Familien. Da allerdings nicht auszuschließen sei, dass das Land der Gemeinde bereits in den nächsten Wochen weitere Ortskräfte mit ihren Familien zuteilt, stehe die Verwaltung vor einer „nicht kleinen Aufgabenstellung“ – zumal kürzlich die Landesaufnahme-Einrichtung in Schöppingen geschlossen wurde und den Kommunen vor der Unterbringung nicht wie üblich ein 14-tägiger Vorlauf gegeben wird.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, geht die Gemeindeverwaltung unkonventionelle Wege – und hofft auf die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. „Wir suchen Bürgerinnen und Bürger, deren Wohnraum wir für die Unterbringung der Ortskräfte über einen längeren Zeitraum anmieten können“, fasst es der Bürgermeister zusammen. Im Optimalfall könne darüber hinaus noch eine Beschäftigung für die Ortskräfte vereinbart werden. Wie Wolfgang Croner betont, besitze zum Beispiel Herr Angaar als fließend Englisch sprechender Ingenieur dank der Aufenthaltserlaubnis auch den vollen Zugang zur Arbeitswelt.

Neben dem Mieten privater Wohnungen gibt es noch eine weitere langfristige Alternative: Vorstellen könne sich die Verwaltung auch die Errichtung von sozialgebundenen Wohnraum mithilfe von externen Investoren. Beraten werden solle allerdings auch, ob die Gemeinde selbst tätig wird und ein Gebäude errichtet oder erwirbt.

Zunächst liegt aber der Fokus darauf, die womöglich bald kommenden Afghanen bestmöglich aufnehmen zu können. „Um in der nächsten Zeit gar nicht erst in die Bredouille zu geraten, wollen wir uns frühzeitig wappnen“, so Gottheil. Eine Aufnahme in Sporthallen oder in Containern halte er für kontraproduktiv, besonders im Hinblick auf den Aspekt der Integration. Diese könne viel eher gelingen, wenn ein adäquater Zugang zu Wohnraum gegeben sei – eben mittendrin im Gemeindeleben. „Das stellt zwar nicht nur Kommunen wie uns vor Probleme, für die Integration ist es aber deutlich besser“, macht Croner deutlich. 7 Melden können sich interessierte Bürger bei Wolfgang Croner (Tel. 02547/77128, E-Mail: wolfgang.croner@rosendahl.de) oder Herbert Kortüm (Tel. 02547/77214, E-Mail: herbert.kortuem@rosendahl.de)