Osterferien ohne Langeweile garantiert

Rosendahl0 Fahrt ...

Noch eine Woche Schule, dann sind Osterferien. Damit die zahlreichen Kinder in der Gemeinde die anstehenden zwei Wochen ganz ohne Langeweile überstehen, hat die Offene Kinder und Jugendarbeit (OKJA) wieder ein buntes Ferienprogramm zusammengestellt. Vier Aktionen sind pro Woche geplant, von denen manche bereits frühzeitig ausgebucht sind. Eine Anmeldung bei den Aktionen ist nur in der App der Offenen Kinder und Jugendarbeit, die im Play- und im AppStore zu finden ist, möglich. Wer also noch teilnehmen möchte, sollte sich beeilen. Zudem teilt das OKJA-Team mit, dass das Jugendhaus in den Osterferien geschlossen bleibt. Hier eine Übersicht über die verschiedenen Angebote: Gleich am ersten Ferientag erwartet Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ein ganz besonderes Highlight, am Montag (11. 4.) geht es zum Kettelerhof. Dort kann gerutscht, geklettert und gesprungen sowie der Märchenwald oder der Indoorspielplatz besucht werden. Die Kosten belaufen sich pro Person auf 15 Euro. Darin enthalten ist auch der Shuttle-Service, der die Teilnehmer hinbringt. Dieser sammelt die Kinder in Darfeld um 9.30 Uhr an der Volksbank, um 9.45 Uhr die Osterwicker am Jugendhaus sowie die Holtwicker um 10 Uhr am Restaurant „Scharfe Kurve“ ein. Die Rückkehr ist um 17.30 Uhr geplant. „Auf Augenhöhe“ ist ein kreisweites Projekt. Hierbei können Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren Darfeld am Dienstag (12. 4.) in der Zeit von 14 bis 18 Uhr erleben und fotografieren. Begleitet werden sie von der Darfelder Fotografin Julia Mühlenkamp. Treffpunkt ist die Miniramp im Darfelder Generationenpark. Das Angebot ist kostenlos, es wird durch den Kulturrucksack NRW finanziert. Am Mittwoch (13. 4.) geht es in die größte Indoor-Skatehalle in Deutschland. Alle Interessierten ab zehn Jahren können ihre Boards, Stunt-Scooter oder BMX-Räder einpacken und sich gehörig auspowern. Zusätzlich wird auch Leihmaterial vor Ort zur Verfügung gestellt. Auch hier wird ein Shuttle-Service die Teilnehmer nach Aurich bringen. Dieser startet um 10 Uhr an der Volksbank in Darfeld, ehe er um 10.15 Uhr Halt am Jugendhaus in Osterwick macht und anschließend die Holtwicker um 10.30 Uhr am Restaurant „Scharfe Kurve“ einsammelt. Die Kosten belaufen sich pro Person auf zehn Euro. Die Rückkehr ist um 19.30 Uhr geplant. Diese Aktion ist bereits ausgebucht. Entspannt an der Miniramp in Darfeld Musik hören, skaten, grillen und chillen – all das steht für Donnerstag (14. 4.) ab 16 Uhr auf dem Programm. Mitgebracht werden Stunt- und Leih-Scooter sowie eine MTB-Hooper-Rampe für Biker. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die zweite Ferienwoche startet mit dem Besuch des Grilltaxis im Holtwicker Generationenpark am Dienstag (19. 4.) um 16 Uhr. Neben Gegrilltem erwartet die Teilnehmer mehrere Outdoor-Spiele, dazu werden erneut Stunt- und Leih-Scooter sowie eine MTB-Hooper-Rampe für Biker mitgebracht. Auch dieses Mal haben Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren die Gelegenheit, mit Markes Mithilfe kleine Kunstwerke zu sprayen. Zu Gast ist dieser am Mittwoch (20. 4.) von 13 bis 15 Uhr im Jugendhaus in Osterwick sowie von 16 bis 18 Uhr im Generationenpark Holtwick. Die Teilnahme ist kostenlos, finanziert wird das Angebot durch den Kulturrucksack NRW. Am Donnerstag (21. 4.) können sich Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren noch einmal so richtig austoben. Besucht wird der Ninfly-Trampolinpark. Treffen ist um 14.30 Uhr am Jugendhaus in Osterwick. Vor Ort warten dann 120 Minuten Sprungzeit, ehe es wieder zurückgeht. Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro, auch diese Aktion ist bereits ausgebucht. Auch das Kartfahren am letzten Ferientag (22. 4.) ist bereits ausgebucht. Hier geht es für die Teilnehmer um 15.30 Uhr am Jugendhaus los und anschließend in Winterswijk auf die Rennstrecke.

Von Leon Eggemann