Osterwicker Original geht in die Knie

Es brauchte nur wenige Sekunden, um ein Wahrzeichen in einen Trümmerhaufen zu verwandeln. In einem Moment diente die „Lange Ida“ noch als Navigationspunkt, im nächsten sank der Osterwicker Richtfunkturm zu Boden. Ein weißer Riese am Boden zerstört. Zuvor prägte der 105 Meter hohe Turm Jahrzehnte lang das Ortsbild Osterwicks. Am heutigen 9. Februar ist die Sprengung der „Langen Ida“, wie sie im Volksmund liebevoll getauft wurde, exakt zehn Jahre her.

Ein dumpfer Knall, dann fängt das Osterwicker Original an zu kippen. Erst ganz langsam, dann immer schneller. Es dauert etwa zehn Sekunden, bis die „Lange Ida“ am Boden zerbricht. Ihr Ende wird durch ein Grollen hörbar und in einer großen Wolke aus Staub und Schlamm sichtbar. Der Dreck spitzt bis zu den Zuschauern. Wenig später tummeln sich Hunderte in den Trümmern und sammeln Souvenirs.

Jemand, der sich noch genau an diesen historischen Tag erinnert, ist Klaus Reinacher. Kein Wunder: Fiel der Koloss schließlich quasi in seinen Vorgarten. „Das war schon ein gigantisches Ereignis“, blickt Reinacher zurück. Wobei er selbst an diesem Samstagnachmittag um Punkt 14 Uhr gar nicht am Ort des Geschehens, sondern auf einem Reitturnier unterwegs war. „Über einen Livestream habe ich die Sprengung aber verfolgen können“, wie er betont.

Anders als ihr Ehemann verfolgte Ruth Reinacher die Ereignisse hautnah. „Aus sicherer Entfernung vom Reitplatz aus“, verrät sie. Zuvor traf sie einige Vorkehrungen, damit die Pferde möglichst nicht von der Explosion aufgeschreckt werden. „Die Augenblicke, bevor der Turm zu Boden ging, waren schon spannungsgeladen. Ein einmaliger Moment“, hat sie den Fall der „Langen Ida“ noch vor Augen.

Wobei der Turm im Anschluss nicht nur massig Dreck aufwirbelte, sondern auch so manche Erinnerungen. „Wegen den großen Schüsseln an der Spitze haben unsere Kinder ihn immer ,Mickey-Mouse-Turm’ genannt“, schmunzelt Ruth Reinacher. Ein wenig Zeit, sich an die „Ida“-lose Umgebung zu gewöhnen, hat es gebraucht. „Sie hat uns schließlich einen langen Teil unseres Lebens begleitet und war ein Stück Zeitgeschichte von Osterwick.“

Darüber hinaus machte sich das Fehlen des Wahrzeichens als Orientierungspunkt ebenfalls bemerkbar, wie ihr Ehemann hinzufügt. „Es war immer einfach, Besuchern zu erklären, wo wir wohnen“, lacht Klaus Reinacher. Die Sprengung sorgte in der Folge dann für so manches Kopfkratzen. „Die Leute haben vergeblich den Turm gesucht und sich ständig deswegen verfahren“, berichtet er.

So ganz verschwunden war die „Lange Ida“ auch Tage nach der Sprengung allerdings nicht. Einige Wochen hat es in Anspruch genommen, die über 1000 Tonnen Beton zunächst zu verkleinert, um sie anschließend abtransportieren zu können. „Auch Monate später habe ich immer wieder einzelne Steine in der Wiese gefunden“, erzählt Klaus Reinacher. Letzte Überbleibsel des ehemals weißen Riesen.

Wie so viele andere Schaulustige hat sich auch Ruth Reinacher am Tag der Sprengung ein solches Stückchen des Turmes gesichert – als Andenken. „Es steht zwar nicht im Wohnzimmer, aber hat noch immer einen Platz bei uns“, erklärt sie. Damit dürfte sie in bester Gesellschaft sein. Neben Fotos und Videos sind es besonders diese kleinen Bröckchen, die die Erinnerung an ein echtes Osterwicker Original am Leben halten.