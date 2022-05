Pedalritter in der Gemeinde unterwegs

Rosendahl

(pb). „Es ist alles perfekt, der Aufstieg von Schalke und blau-weißer Himmel“, frohlockte Tourleiter Peter Brüggemann nach einem wärmenden „Klopfer“ zum Start der 36. Rosendahler Radsaisoneröffnung um 13.30 Uhr am Rathaus. Von schönen Etappen und einer tollen Organisation schwärmte am Ende auch Rolf van Deenen, Vorsitzender des Heimatvereins Darfeld beim geselligen Abschluss am Vereinsheim von Schwarz -Weiß Holtwick.