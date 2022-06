Per Doppelpack zum zweiten Titel

Im Laufe des gesamten Turniers hatte er fleißig eingenetzt, das Toreschießen führte er auch im Finale fort. Per Doppelpack war Robin Klöpper maßgeblich daran beteiligt, dass die Nachbarschaftsgemeinschaft Steenhorst/Poahlbürger den Siegerpokal der Holtwicker Fußball-Dorfmeisterschaft in die Höhe stemmen durfte. Im Finale besiegte das Team mit den schwarz-grau gestreiften Trikots den Zusammenschluss aus Eichengrund/Heupingen/Bleck mit 2:1. In einem umkämpften, aber überaus fairen Endspiel war es letztendlich Klöpper, der den Unterschied machte. Nach torloser Anfangsphase umkurvte er Keeper Jonas Gottheil und schob zur 1:0-Führung ein. Wenige Minuten später brachte er per satten Linksschuss die Steenhorster und Poahlbürger endgültig auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer zum 2:1 sorgte zwar nochmals für Spannung, war am Ende aber nur noch Ergebniskosmetik.

Für die Steenhorster ist es der zweite Titel nach 2011, damals noch ohne Mithilfe der Poahlbürger. Der zweite Stern wurde nun in Zusammenarbeit erkämpft. Bereits in der Gruppenphase deutete sich an, dass mit der Nachbarschaftsgemeinschaft zu rechnen ist. In der namenhaft besetzten Gruppe A gelang mit einem 2:0 über die DoZis ein Auftakt nach Maß. Dann folgte das Duell, das Stunden später auch das Finale sein würde. Auch in der Gruppenphase war der spätere Sieger mit 3:2 gegen Eichengrund/Heupingen/Bleck erfolgreich. Es folgte ein souveränes 4:0 gegen Eihook/Am Ei, ehe auch der Titelverteidiger mit 4:0 geschlagen wurde. Der Hegerort musste bereits als Gruppendritter frühzeitig die Hoffnungen auf die Titelverteidigung begraben. Der Sieger von 2019 platzierte sich auf Rang sechs.

Steenhorst/Poahlbürger setzte dagegen Segel in Richtung Halbfinale. Auf dem Weg zum Titel ließ sich das Team auch nicht von Haus Holtwick aufhalten, mit 3:0 wurde das Finalticket gebucht. Und im Endspiel schlug dann wieder der Klöpper zu. Der Rest war pure Glückseligkeit und Jubel beim neuen Holtwicker Dorfmeister.

„Glückwunsch, das haben sie sich verdient“, zollte Mit-Organisator Sven Hirtz dem Sieger seinen Respekt. Er war darüber hinaus ohnehin bester Laune. „Zum ersten Mal seit drei Jahren können wir hier wieder an den Start gehen. Und das Turnier war wirklich super besucht“, zog er ein überaus positives Fazit. Dass der Wettergott mit warmen Temperaturen und wolkenlosem Himmel seinen Beitrag leistete, rundete die erfolgreiche Veranstaltung noch ab. So ließen es sich auch die anderen neun Teams nach Abschluss des Turniers nicht nehmen, in entspannter Runde noch das eine oder andere Kaltgetränk zu sich zu nehmen.