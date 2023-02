Plünderer sorgen für Angst und Schrecken

Vor 400 Jahren tobte schon mal ein fürchterlicher Krieg in Europa. Die Schlacht im Lohner Bruch bei Stadtlohn am 6. August 1623 zählt zu den bedeutendsten kriegerischen Ereignissen des Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) und hatte Auswirkungen auf das gesamte Münsterland. „In diesem Jahr stehen die Ereignisse in Stadtlohn ganz klar im Fokus des Interesses, man sollte aber auch ruhig in die Region blicken“, findet Dr. Hendrik Lange. So wurde das Dorf Osterwick nämlich nach der Schlacht von den eigentlich als Beschützern angerückten Söldnern geplündert. Noch heute erinnert der Bildstock Kruise Baimken auf dem Bülten an das Lager, welches die Truppen des Generals Tilly hier errichteten.

Der Coesfelder Historiker hat nun mit dem Titel „Die Schlacht bei Stadtlohn und die Verwüstung Osterwicks (1623)“ eine Handreichung verfasst. Unterstützung erhielt er dabei von Robert Sicking, dem 2. Vorsitzenden des Heimatvereins Osterwick. „Wir haben uns sehr über das Interesse an der Geschichte unseres Dorfes gefreut. Ich habe Fotoaufnahmen des Bildstockes und Auszüge aus der Chronik von Maria Krekeler zur Verfügung gestellt“, erzählt dieser. So können historisch Interessierte auch ältere Aufnahmen des Bildstockes sehen – was besonders interessant sein dürfte, da die Farben der Inschriften auf dem Bildstock dringend eine Auffrischung benötigen.

Dr. Lange, der Geschichte und katholische Religionslehre an der Gesamtschule Gescher unterrichtet, hat die Informationen zu Osterwick zusammengetragen und wirft auch einen Blick in die Nachbarorte. Er erklärt: „Da viele Quellen im Laufe der Zeit verloren gegangen sind oder viele Aspekte nie aufgeschrieben wurden, ist es wichtig in die Region zu schauen. Aus vielen Mosaiksteinchen ergibt sich so ein guter Überblick.“ Insgesamt umfasst die Arbeit 25 Seiten DIN-A4-Seiten, der Osterwicker Heimatverein hat sie auf seiner Homepage veröffentlicht.

Nach einem kurzen Überblick über die Schlacht und den Umgang mit den Gefangenen, die auch durch Coesfeld nach Münster transportiert wurden, geht es um das Dorf Osterwick und das Kloster Varlar. Das Westmünsterland hatte schon unter beiden Kriegsparteien des Spanisch-Niederländischen Krieges seit 1568 zu leiden. So plünderten im Jahre 1591 spanische Söldner das Kloster Klein Burlo in der Darfelder Bauerschaft Geitendorf. 27 Darfelder, die das Kloster verteidigen wollten, fanden den Tod. Und gleich 43 Schöppinger wurden 1626 von holländischen Truppen am Obertor der damaligen Stadt erschlagen. An dieses Massaker wird in Schöppingen an mehren Orten erinnert.

Plünderungen und Mordbrennerei verbreiteten Angst und Schrecken. Die Kunstschätze der Osterwicker Kirche wurden geraubt und die spätgotische Holzplastik der Anna Selbdritt versteckten die Höpinger in Darfeld im Brunnen an der Kapelle. „Zu Beginn des Krieges spielten religiöse Fragen eine Rolle, wichtigere Triebfedern waren aber Geld und Macht“, schildert Dr. Lange. Gerade die einfachen Söldner litten häufig selbst Not und wussten sich nicht anders zu helfen als zu plündern. So sieht es auch Robert Sicking: „Der Sold wurde oft nicht gezahlt und die Adeligen verfolgten ihre eigenen Interessen.“

Die Landbevölkerung hatte militärisch keine Chance gegen die Truppen, wie die Musketenkugeln im Coesfelder Stadtmuseum oder die Kanonenkugeln, die man in Südlohn an verschiedenen Orten präsentiert, verdeutlichen. „Ich hoffe, meine Ausarbeitung stößt auf Resonanz. Für Lehrerinnen und Lehrer ist ein Arbeitsblatt für den Unterricht enthalten. Und Hobbyhistoriker finden weiterführende Literatur“, sagt Hendrik Lange. Und Robert Sicking, der auch als Diakon tätig ist, blickt voraus: „Die Pfarrgemeinde wird nach den Sommerferien zu einem Friedensgebet am Bildstock einladen.“ So trifft die Geschichte auf die Gegenwart, Frieden verbindet. | www.heimatverein-osterwick.de