Preissteigerungen auf dem Tablett

Was ihr Personal in der Silvesternacht machen wird, hat Melanie Feldkamp schon angekündigt. „Es wird morgen und auch an Neujahr niemand hinter der Theke stehen. Meine Mitarbeiter sollen in der Nacht richtig feiern und genießen. Das haben sie verdient“, sagt die Inhaberin des Hotel-Restaurants in Darfeld. Vor allem die Corona-Krise hätten sie „gemeinsam gut gerockt“. Die Euphorie ist allerdings nicht allerorts so groß wie in Darfeld auf die Frage, wie es aktuell im Hinblick auf Personalengpässe und Preissteigerungen um die Gastronomie-Szene bestellt ist.

Etwas zurückhaltender äußert sich Gerburg Sengenhorst von der Altdeutschen Pilsstube in Osterwick auf AZ-Nachfrage. Rückblickend sei das Weihnachtsgeschäft zwar gut gelaufen und auch das Stephanus-Steinigen am zweiten Weihnachtstag sei „gut besucht gewesen“. Allerdings würden ihr die allgemeinen Preissteigerungen einige Sorgenfalten bereiten. „Auch wir müssen eine gewisse Umlage machen und unsere Preise anheben. Bei den Getränken sind wir mittlerweile ab oberen Limit angekommen“, berichtet die Betreiberin der Pilsstube. Im Mai habe die letzte Anpassung der Preise stattgefunden. „Die Akzeptanz ist in der Kundschaft glücklicherweise meistens da“, überlegt Sengenhorst. Nur beim Frühstück, das in der jüngeren Vergangenheit wenige Euro teurer geworden sei, habe es hin und wieder Nachfragen gegeben. Wann das Ende der Fahnenstange erreicht ist, ist allerdings ungewiss – denn das nächste große Fragezeichen kündigt sich mit Blick auf den Sommer bereits an: „Die Mieten für Zelte sind unglaublich gestiegen“, berichtet Gerburg Sengenhorst. Generell ist die aber froh, dass ihr Lokal bisher von dem allerorts herrschenden Personalmangel verschont geblieben ist. Sie habe einen „großen Pool“ an Mitarbeitern, auf den sie zurückgreifen könne.

Ein großes Lob spricht Edina Plesker, Inhaberin der Scharfen Kurve in Holtwick, ihrer Belegschaft aus: „Wir haben das beste Team, das man sich wünschen kann“, berichtet sie auf Nachfrage. Auch dort sind Personalprobleme offenbar kein Thema. „Krisen bekommen wir gut hin“, ergänzt sie – immerhin hat die Scharfe Kurve vor eineinhalb Jahren zu Hochzeiten der Pandemie ihre Türen geöffnet. „Wir sind mit Holtwick sehr zufrieden und fühlen uns richtig wohl.“ Und die Inflation? „Natürlich tun die Kostensteigerungen weh und gehen auch an uns nicht vorbei“, gibt Plesker zu bekennen. Auch sie habe die Preise anziehen müssen: „Wir haben die Preise in einem akzeptablen Rahmen angepasst, aber natürlich nicht so, wie wir es machen müssten“, überlegt sie. Kritische Nachfragen habe es dazu aber nicht gegeben, „die Gäste akzeptieren es“.

Wichtig sei es laut Melanie Feldkamp, dass Gastronomen bei der Preisanpassung nicht über das Ziel hinausschießen würden: „Es muss für die Gäste immer noch verständlich und bezahlbar sein“, sagt Feldkamp. Vor allem in der aktuellen Zeit, in der wieder viele Menschen unterwegs seien und „jetzt endlich wieder Normalität einkehrt. Der ganz normale Wahnsinn also“, sagt Feldkamp mit einem Schmunzeln. Froh ist sie im Übrigen auch darüber, dass auch in ihrem Lokal kein Personalmangel herrscht. Neben den Festangestellten seien neue, junge Kollegen im Team – die von ihrer Chefin eben die Ansage bekommen haben, wegen der Schließungstage morgen und an Neujahr die Silvesternacht ausgiebig feiern zu können. „Ich selber mache es ja nicht anders“, sagt Melanie Feldkamp lachend.