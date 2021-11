Prinzenpaar übernimmt Regentschaft

Rund um den Elften im Elften erwachten auch die Jecken in Holtwick, genauer gesagt: Am 12. 11. um 19.11 Uhr. Mit reichlich Zuversicht wurde das Prinzenpaar für die Session 21/22 pünktlich um 20.11 Uhr bekanntgegeben. Unter Applaus, Gratulationen und dem Schmettern des KaGeHo-Liedes begrüßten Prinz Dirk I. (Musholt) und Prinzessin Carina I. (Kampschroer) nicht nur ihren Hofstaat, den Elferrat, sondern auch viele ihres Jecken-Volkes, dass zur Proklamation den Weg ins Restaurant „Scharfe Kurve“ gefunden hatte.

Dieses Jahr scharrten die Jecken ganz besonders mit den Füßen, denn eine Session fiel aus bekannten Gründen aus. So durfte Prinz Tresor I. das Zepter ein Jahr länger in den Händen halten, nur das Feiern hielt sich nach der gelungen Session 19/20 in Grenzen. „Du wolltest Geschichte schreiben und hast Geschichte geschrieben“, stellte Dirk Musholt in Funktion des Sitzungspräsidenten im Rückblick auf die Amtszeit des scheidenen Prinzenpaares fest. Nicht nur sei eine wunderbare Session gefeiert worden, auch viele repräsentative Aufgaben habe das Prinzenpaar mit humoristischer Bravour gemeistert und sogar der gewünschte Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Rosendahl sei gelungen. Zudem ist die doppelte Amtszeit, wenn auch nicht so geplant, etwas Besonderes für die Vereinsgeschichte, so dass Dirk Musholt zusammenfassend sagte: „Ihr habt viele Besonderheiten gehabt.“

Mit Dank und einem Abschiedsschluck verabschiedete sich dann das Prinzenpaar, um dem neuen Paar Platz zu machen. Eine der letzten Amtshandlungen war die feierliche Ehrung für elf Jahre Vorstandsarbeit als Sitzungspräsident an Dirk Musholt, der nun als frisch gekürter Prinz dieses „Amtsgeschäft“ für eine Session weitergibt, da andere Aufgaben auf ihn warten. Und in seinem neuen Amt als Prinz Dirk I. versprühte er gemeinsam mit Prinzessin Carina I. sofort positive Laune und meinte: „Wir bleiben sehr zuversichtlich, was unsere Veranstaltungen im Januar angeht.“