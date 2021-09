Probleme am Westfalia-Flutlicht behoben

Am Mittwochabend kam es auf dem Osterwicker Sportplatz zu einem wahren Thriller – bis tief in die Abendstunden hinein musste das Pokalspiel der A-Jugend der JSG Darfeld/Osterwick letztlich im Elfmeterschießen entschieden werden. Damit die Schützen auch genügend Sicht haben, brauchte es gegen 21.30 Uhr natürlich das Flutlicht. Eben dieses ist vor einer Woche mitten im Pokalspiel ausgefallen, ebenso das Licht am gegenüberliegenden Kunstrasenplatz, die Partie musste am vorgestrigen Mittwoch nachgeholt werden. Entsprechend mussten die Gäste aus Olfen gleich zweimal den Weg nach Rosendahl antreten. Bereits eine Woche zuvor kam es auf dem Westfalia-Sportplatz zu Problemen mit dem Flutlicht.

Knapp ein Jahr ist es her, dass die Flutlichtanlage auf dem Rasenplatz von Westfalia Osterwick in Betrieb genommen wurde. Nach Schwierigkeiten in den vergangenen zwei Wochen scheinen die Probleme nach Auskunft der Gemeindeverwaltung nun beseitigt.

„Das darf natürlich nicht noch einmal passieren, keine Frage“, betont Peter Brüggemann, der bei der Gemeindeverwaltung für die Sportanlagen zuständig ist, auf AZ-Nachfrage. Die Flutlicht-Anlage sei aber sofort von zwei hiesigen Elektro-Firmen überprüft worden. „Das Problem scheint nun behoben zu sein. Zumindest hat es bei uns keine weiteren Meldungen von Schwierigkeiten mit dem Flutlicht gegeben“, so Brüggemann weiter. Sollte dies in Zukunft aber erneut der Fall sein, dann müsse die Problematik „grundlegend aufgearbeitet werden“. Zumal gerade die Flutlichtanlage auf dem Rasenplatz erst seit knapp einem Jahr in Betrieb ist. In dieser Zeit scheint es nach Kenntnisstand von Brüggemann aber bis zu den Vorkommnissen in den vergangenen zwei Wochen zu keinen Zwischenfällen gekommen zu sein.

Eine Baustelle in einem anderen Bereich beschäftigt die Verwaltung derzeit zusätzlich: So ist aktuell die Lehrschwimmhalle in Osterwick gesperrt. „Hier hat es einen Rohrbruch im Beckenumlauf gegeben“, schildert Brüggemann. Er geht davon aus, dass die Lehrschwimmhalle, sollten die Reperaturarbeiten entsprechend schnell abgeschlossen werden, ab Montag, dem 4. Oktober, wieder nutzbar ist.