Prognose: Minus drei Millionen Euro

Im Zuge der Haushaltseinbringung avanciert Christoph Gottheil zum waschechten Seefahrer. „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel richtig setzen“, bedient sich der Bürgermeister der Worte des griechischen Philosophen und Universalgelehrten Aristoteles. Immerhin steuert das gemeindliche Segelschiff geradewegs in Richtung rote Zahlen. So hat die Gemeindeverwaltung für das Jahr 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von stolzen 2,7 Millionen Euro ermittelt, wie sie bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs gestern Abend im Gemeinderat berichtete. Wie Gottheil versichert, sei dies jedoch kein Grund zur Panik. Vielmehr solle mithilfe der Rücklagen aus den vergangenen Jahren der eingeschlagene Kurs mit zahlreichen Investitionen fortgesetzt werden.

Dem angefressenen Liquiditäts-Polster in Höhe von knapp zehn Millionen Euro geht es nun ein Stück weit an den Kragen. Daraus macht der Bürgermeister kein Geheimnis. „Leider agieren wir auch in Rosendahl seit einiger Zeit gefühlt nur noch im Dauerkrisenmodus“, schildert er in seiner Haushaltsrede. Es wird also abgespeckt: Nicht zuletzt auch dadurch, dass die prognostizierten minus 2,7 Millionen Euro das reale Ergebnis des Haushaltes nicht vollständig widerspiegeln. Es kommen noch 308 000 Euro oben drauf, die im Zuge des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes aus der Bilanz fallen. Die in Folge der Pandemie und des Ukraine-Krieges entstandenen Mehrkosten werden dabei als Bilanzierungshilfe aus den Berechnungen gestrichen und in den kommenden Jahren abgeschrieben. „Wir befinden uns also bei einem effektiven Fehlbetrag von knapp drei Millionen Euro“, sagt Gottheil. Ohnehin gehe die Verwaltung bis 2026 von negativen Jahresergebnissen aus.

Konkret für 2023 hängt das an gleich mehreren Faktoren: „Zum einen ist die Kreisumlage erneut gestiegen. Hier fallen mittlerweile Kosten in Höhe von über acht Millionen Euro an“, so der Bürgermeister. Zum anderen steigen auch die Personalaufwendungen um fast eine halbe Million Euro. Insgesamt sind drei zusätzliche Stellen vorgesehen, um den Anforderungen im Fachbereich Ordnung und Soziales hinsichtlich Bürgergeld und „Wohngeld Plus“ sowie der Stadtplanung im Fachbereich Planen und Bauen gerecht zu werden. Das spielt mächtig in die gemeindliche Bilanz hinein.

Fragen wirft derweil die Gewerbesteuer auf. „Nach Ausbruch des Krieges haben uns noch einige Firmen gebeten, die Vorauszahlungen herabzusetzen“, verrät Gottheil. Zum Jahresende ist es so, dass die Verwaltung nun doch mit einem massiven Plus rechnen kann. „Statt unserer kalkulierten 6,4 Millionen werden es wohl über neun Millionen Euro“, informiert Kämmerin Anna Nürenberg. Das hat zur Folge, dass das Jahresergebnis für 2022 voraussichtlich einen Überschuss von mehr als einer Millionen Euro aufweisen wird.

Ob sich dieser Trend allerdings 2023 bestätigt, bleibt abzuwarten. „Mit Blick auf Lieferengpässe, Fachkräftemangel und die Folgen der Energiekrise rechnen wir mit einem Knick“, begründet Gottheil die Entscheidung, den Anteil der Gewerbesteuer vorerst auf 6,95 Millionen Euro zu begrenzen.

Apropos Steuern: Was die Grundsteuer angeht, müssen sich Rosendahler auf keine Überraschungen gefasst machen. Die Hebesätze bleiben unverändert. „Erhöhungen halten wir in diesen Zeiten nicht für angebracht“, meint der Bürgermeister.

Vielmehr soll nun von den Reserven gezehrt werden – auch hinsichtlich des Investitionspakets, was die Gemeinde für 2023 geschnürt hat (siehe Infobox). „Wir haben einiges zu stemmen“, gibt Gottheil zu. „Aber die Jahresüberschüsse der vergangenen neun Jahre werden uns dabei helfen, die mit dem Haushaltsentwurf 2023 für die nächsten Jahre prognostizierten negativen Jahresergebnisse zu kompensieren.“

Darüber hinaus beinhaltet die Haushaltssatzung 2023 wie bereits in den Vorjahren eine Kreditermächtigung über drei Millionen Euro. Diese wurde bisher allerdings nicht in Anspruch genommen. „Wir haben jedoch bereits eine erste investive Kreditzusage für den Kauf oder den Bau von Unterkünften zur Flüchtlingsunterbringung in einer Größenordnung von einer Million Euro erwirkt“, berichtet Gottheil.

Die Segel sind also gesetzt. „Wir sind manchem Sturm oder Orkan ausgesetzt“, weiß der Bürgermeister um die angespannte finanzielle Situation in den Kommunen. Und dennoch: „Der eingebrachte Haushaltsentwurf setzt Schwerpunkte für die kommenden Jahre, mit denen wir unser Gemeindeleben positiv gestalten und Rosendahl voranbringen können.“ | Kommentar