Prozessauftakt gegen mutmaßliche Drogenhändler

Rosendahl

Vier Strafverteidiger warteten am Dienstagmorgen im großen Gerichtssaal des Landgerichts Münster. Von den Wachtmeistern hereingeführt wurden jedoch nur zwei Angeklagte. Der Grund für diesen Überhang liegt im zu erwartenden Umfang des Strafverfahrens. So wirft die Staatsanwaltschaft Münster einem 70-jährigen Mann aus Havixbeck vor, im Zeitraum von 2010 bis 2021 zwei Lagerhallen in Darfeld sowie Nottuln angemietet und dort verschiedene Marihuana-Plantagen betrieben zu haben.

Von E.-M. Landmesser