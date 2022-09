Radwandertag in den Startlöchern

Osterwick

(leg). Noch bleibt am Wochenende Zeit, um den eigenen Drahtesel für den Radwandertag von Westfalia Osterwick auf Vordermann zu bringen. Traditionell findet der Ausflug, zu dem der Sportverein wieder die Osterwicker Nachbarschaften einlädt, am Tag der deutschen Einheit, also dem kommenden Montag (3. 10.) statt. Beginn ist um 14 Uhr im Westfalia-Stadion. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr darf sich die am stärksten vertretene Nachbarschaft über ein Präsent freuen. Ihre Teilnahme angekündigt hat bereits die „Neue Vredestraße“. Deren Mitglieder treffen sich zunächst um 13.30 Uhr an der Vredestraße 54, um anschließend zum Sportplatz zu radeln. Das Westfalia-Team hofft auf viele Nachahmer, die sich ebenfalls der entspannten Radtour anschließen.