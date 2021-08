Rekultivierungsmaßnahmen dauern an

Foto:

Aktuell komme Erdgas in zwei unterschiedlichen Arten zum Einsatz, die sich insbesondere im Methangehalt unterscheiden – das L-Gas und das höherwertige H-Gas, heißt es in der Beschreibung zu dem Zeelink-Projekt. Grund für den Bau der Leitung ist die Drosselung beziehungsweise der baldige Stopp der L-Gas-Produktion, welches überwiegend aus den Niederlanden bezogen wird. Die Fernleitung Zeelink soll dafür sorgen, dass die knapp fünf Millionen betroffenen Geräte – private Verbraucher und Industrie – in Deutschland rechtzeitig auf das H-Gas umgestellt werden können. Zu dem Projekt gehören zudem zwei Verdichterstationen; eine davon soll in Legden gebaut werden (siehe weiterer Bericht auf dieser Seite). An den Plänen wird allerdings Kritik geäußert, unter anderem hat sich die Bürgerinitiative „Verdichterstation – Nein danke!“ gegründet. In Legden treffen verschiedene Leitungen aufeinander, durch die das Gas weitergeleitet werden soll. -lsy-