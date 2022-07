Resonanz nicht so stark wie gewünscht

Rosendahl

Seit rund einem Monat sind Menschen in ganz Deutschland für neun Euro im Nahverkehr unterwegs. Auch in den kommenden zwei Monaten kann jeder dieses Angebot des Entlastungspaketes nutzen, das die Bundesregierung erlassen hat. Die Gemeinde Rosendahl legt für die Monate Juli und August noch eine Schippe drauf: Im Bürgerbüro gibt es dieses Ticket für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 20 Jahren für nur fünf Euro zu kaufen. Der Vorverkauf läuft bereits seit zwei Wochen, „die Resonanz ist allerdings nicht so hoch wie gewünscht“, berichtet Lennard Gausling von der Gemeindeverwaltung auf AZ-Nachfrage.

Von Leon Seyock