Roboter untersucht unterirdische Welt

Rosendahl

Ob er denn schon gravierende Schäden an der Kanalisation gefunden hat, die unter dem Gehweg der Holtwicker Straße in Osterwick verläuft, will Christoph Wübbelt (Gemeinde) wissen. Lukas Rasek betätigt einen Knopf, und an einem Stahlseil befestigt kommt eine Kamera aus dem geöffneten Gullydeckel ans Tageslicht. „Ja, da muss an manchen Stellen nachgebessert werden“, weiß der Fachmann nach kurzer Begutachtung der Aufnahmen. Um Schäden an Kanälen, um Ablagerungen oder andere Störfaktoren herauszufinden, ist in diesen Tagen die Firma Garvert aus Borken in der Gemeinde unterwegs. „Wir nutzen die Ergebnisse, um gezielt Kanalsanierungen vornehmen zu können“, unterstreicht Wübbelt, der in der Gemeinde für Kanal- und Straßenbau zuständig ist.

Von Leon Seyock