Rosenfestival oder doch die Rosendays?

So oder so ähnlich könnte das angestrebte Dorffest, das im September 2023 zunächst in Osterwick an den Start gehen soll, aussehen. In der ersten Sitzung des Arbeitskreises hat die Gemeinde mit Vertretern von Vereinen und Verbänden erste Planungen bereits konkretisiert.

Die Planungen für das Dorffest nehmen immer konkretere Formen an. Bereits klar ist, dass die Auftaktveranstaltung im kommenden Jahr zunächst in Osterwick stattfinden soll. In einem rotierenden System folgen dann Darfeld und Holtwick als Austragungsort. „Weiterhin wollen wir am ersten September-Wochenende festhalten“, kündigt Henning Illerhues aus dem Fachbereich Ordnung und Soziales an. Auftakt macht der Freitag (1. 9.), ehe die beiden „Haupttage“ am Samstag und Sonntag folgen. Dann soll das Fest mit der Kombination aus Kultur, Markt und Kirmes möglichst viele Besucher aus nah und fern in den Osterwicker Dorfkern locken.

Wie dieser konkret gestaltet werden könnte, riss Illerhues ebenfalls an. „Grundsätzlich wollen wir alles möglichst zentral halten.“ Ähnlich wie beim Frühlingsfest könne etwa die Hauptstraße als Marktmeile herhalten. Zusätzlich wird auf Höhe der Gaststätte Grüner eine Open-Stage angestrebt. „Hier hätten Vereine und Verbände die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Das können zum Beispiel Sketche der kfd sein, aber auch Auftritte der Musikkapelle“, ergänzt Mehlich. Entlang der Pfarrkirche sowie am Droste-Hülshof-Weg sind Foodtrucks und Weinstände angedacht. Eine Kirmes soll auf dem anliegenden Fabianus-Kirchplatz auf die Beine gestellt werden. Zusätzliche Ideen aus der Runde gab es bezüglich eines Kinderflohmarktes, Ausstellungen von Künstlern sowie einer abendlichen Lichtershow.

Ein Highlight des Wochenendes soll auf dem Schulhof der Sebastian-Grundschule über die Bühne gehen. So ist für den Samstagabend ein großes Konzert geplant. „Namenhafte Künstler haben wir bereits angefragt“, verrät Mehlich.

Weitere Anregungen, die beim Auftakt der Arbeitsgruppe thematisiert wurden, umfassen einen Bus- beziehungsweise Shuttle-Service, um Personen aus den jeweils anderen Ortsteilen den Besuch des noch namenlosen Dorffestes schmackhafter zu machen. „Das grobe Konzept wollen wir nun weiter verfeinern“, blickte Illerhues auf die nächste Sitzung im Oktober. Aus den Kinderschuhen soll es nach und nach herauswachsen – und zu einem Fest für die ganze Gemeinde heranreifen. 7 Weitere Ideen, Namens-, Maskottchen- oder Logo-Vorschläge sind bei Henning Illerhues (Tel. 02547/77126), Melanie Mehlich (Tel. 02547/77222) oder Lennard Gausling (Tel. 02547/77224) möglich.