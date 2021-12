Ruhiger Jahreswechsel steht heute bevor

Ruhig dürfte die heutige Nacht auf Neujahr vielerorts im Land werden – auch in der Gemeinde Rosendahl. Dafür sorgt einerseits das bereits Anfang Dezember ausgesprochene Verbot des Verkaufs von Feuerwerkskörpern, zum anderen die am Dienstag in Kraft getretene, aktualisierte Corona-Schutzverordnung. Demnach sind private Treffen auf maximal zehn geimpfte Personen beschränkt, Ungeimpfte dürfen sich nur mit zwei Personen eines weiteren Hausstands treffen. „Diese Regeln sind dringend einzuhalten“, betont Henning Illerhues vom Ordnungsamt der Gemeinde auf AZ-Nachfrage.

Nicht explizit verboten ist hingegen das Zünden von Raketen und Böllern, auf privatem Gelände dürfen somit die Überreste aus den Vorjahren genutzt werden. „Wir schließen uns jedoch der allgemeinen Empfehlung an und raten vom Zünden der Feuerwerkskörper wegen der Verletzungsgefahr ab.“ Damit soll eine Überlastung der ohnehin strapazierten Krankenhäuser verhindert werden.

Ein Verbot vom Abfeuern von Raketen an öffentlichen Plätzen kann eine Kommune durch eine Allgemeinverfügung aussprechen. In Rosendahl wurde darauf allerdings verzichtet: „In unserer Gemeinde gibt es keine Hotspots, wie es in größeren Städten der Fall ist“, so Illerhues. Vielmehr stünden hier die Familien und Freundeskreise zu Mitternacht vor der eigenen Haustür, um auf das neue Jahr anzustoßen.

Wie in den vergangenen Jahren auch werden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes in der Silvesternacht selbst nicht unterwegs sein – sondern die Polizei werde für Sicherheit und Kontrollen sorgen. „Wir kommen dann unterstützend hinzu, wenn es erforderlich ist“, informiert der stellvertretende Fachbereichsleiter.