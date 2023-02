Rund um die Uhr in besten Händen

Im Ernstfall zählt jede Sekunde. Bis der Notarzt eintrifft, können jedoch wichtige Minuten verstreichen. Hier kommen sie zum Einsatz: die First Responder. Als lokale Ersthelfer sind sie schnell am Einsatzort und überbrücken so die Zeit, bis weiteres medizinisches Personal eintrifft. Und das rund um die Uhr, Tag und Nacht. Sie überblicken die Lage und ergreifen erste Maßnahmen. Und sie werden dringend gebraucht. „Allein im vergangenen Jahr haben wir 230 Einsätze verzeichnet. An manchen Tagen waren wir gleich mehrfach unterwegs“, erklärt Rotkreuzleiter Peter Brüning auf AZ-Nachfrage. Im Vergleich zu Vorjahren ein erhöhter Wert, wie er feststellt. Für personelle Engpässe sorgt dieser Zuwachs allerdings glücklicherweise nicht. „Wir sind bestens aufgestellt und schaffen es, jeden Einsatz auch abzudecken“, versichert Brüning.

So kann sich das DRK auf das regelmäßige ehrenamtliche Engagement von sechs bis acht First Responder pro Ortsteil verlassen. Diese Präsenz pro Dorf ist durchaus von Vorteil: „Immerhin verteilen sich unsere Einsätze recht gleichmäßig auf alle drei Orte“, berichtet der Rotkreuzleiter. Egal, ob Darfeld, Holtwick, oder Osterwick, der Einsatz verläuft ähnlich. So werden die Helfer automatisch gerufen, wenn ein Notarzt alarmiert wird. Zwischen drei bis fünf Minuten später sind die First Responder am Notfallort. „Wenn uns Verkehrsunfälle oder Brände gemeldet werden, rücken wir mit allen unseren verfügbaren Kräften aus“, ergänzt Brüning. Je nach Lage werden bei größeren Einsätzen die Kräfte vor Ort unterstützt.

Etwaige Zwischenfälle, bei denen die Ersthelfer vor Ort behindert oder gar bedrängt bis angegriffen werden, sind dem Rotkreuzleiter derweil nicht bekannt. „In den über 20 Jahren, in denen ich beim DRK aktiv bin und auch als First Responder fungiere, ist so etwas noch nicht vorgekommen“, verrät er. Vor allem an Silvester hatten in einigen deutschen Städten solche Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte ein trauriges Ausmaß erreicht. „Hier bei uns sind die Menschen eher froh darüber, dass ihnen oder ihren Mitmenschen so schnell geholfen wird“, weiß Brüning.

Der gute Ruf der First Responder habe sich regelrecht in der Gemeinde etabliert. Davon zeugen nicht zuletzt weitere Rosendahler, die sich ebenfalls dem Responder-Team anschließen wollen. Notwendig ist dafür mindestens eine Ausbildung zum Rettungshelfer. „Möglichkeiten, sich weiterzubilden, können wir vom DRK anbieten“, betont Brüning, der sich über jede potenzielle Zusatzkraft freut.

Immerhin werden die Einsätze der Ersthelfer nicht weniger. Das untermauern einmal mehr die ersten Wochen des neuen Jahres. „Es geht weiter, wie es 2022 aufgehört hat. Einige Fahrten haben wir schon wieder hinter uns“, erzählt der Rotkreuzleiter. Zwölf Vorfälle nach einem Monat sprechen eine deutliche Sprache – und läuten womöglich ein erneut eng getaktetes Jahr 2023 ein. „Aber wir werden damit fertig“, schmunzelt Brüning. Rosendahler können sich jedenfalls weiterhin darauf verlassen, im Ernstfall frühzeitig in den besten Händen zu sein.