Musikzug Darfeld lädt am Sonntag zum Adventskonzert ein

Darfeld

„Dona nobis pacem“ - „Schenke uns Frieden“ - so lautet der bedeutungsvolle Titel des Adventskonzerts, zu dem der Musikzug Darfeld am Sonntag (4. 12.) einlädt. Die Musikerinnen und Musiker haben dieses Motto ganz bewusst ausgewählt, wie Tanja Isfort vom Vorstand betont. Es gehe nicht nur darum, dem Publikum eine friedvolle Stunde in der Vorweihnachtszeit mit wunderschönen Klängen zu bereiten.

Von Manuela Reher