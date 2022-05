Schlichtende Hilfe am Gartenzaun

Rosendahl

Großartig oft Gebrauch gemacht hat er von seinem Rathaus-Schlüssel nicht. „Er ist meistens in der Tasche geblieben“, schmunzelt Roland Wansing. Als Schiedsmann der Gemeinde Rosendahl waren es vor allem die „Tür-und-Angel-Fälle“, die in auf Trab gehalten haben. „Da hat es meistens gereicht, als Ansprechpartner am Gartenzaun die Streitigkeiten von zwei Nachbarn privat aus der Welt zu schaffen“, berichtet er. Offizielle Schiedsverfahren blieben im Vergleich dazu eher Mangelware: Lediglich in fünf Angelegenheiten habe er als Schiedsperson von offizieller Seite aus vermittelt. „Und jetzt wird der Schlüssel schon wieder weitergegeben“, lacht Wansing, der ebenso wie seine Stellvertreterin Gizela Rausch künftig kürzertreten wird. In einer kleinen Feierstunde im Rathaus wurden beide nach ihrer fünfjährigen Tätigkeit als Schiedspersonen verabschiedet.

Von Leon Eggemann