Schlüssel wandert von Hand zu Hand

Der Schlüssel wandert von einer Hand in die nächste: Das ist grob das Konzept des Car-Sharings. In einem Pilotprojekt der Baumberge-Kommunen sollen Autos angeschafft werden, die die Rosendahler gemeinsam nutzen können.

In der Projektskizze, die die Kommunen gemeinsam anfertigten heißt es, dass die Unterhaltung eines Zweitwagens pro Haushalt „Kosten von mindestens 200 bis 400 Euro pro Monat“ ausmachen würde. Für viele Familien sei es daher günstiger, diesen Mobilitätsbedarf über Car-Sharing abzudecken. Bei diesem Projekt kann jeder ein Auto nutzen, das über einen Anbieter zur Verfügung gestellt wird – man „teilt“ sich den Pkw. Die Idee dazu, dieses Angebot vor Ort umzusetzen, wurde in der laufenden Leader-Förderperiode entwickelt und maßgeblich durch die Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld vorangetrieben, informiert Gottheil.

Ganz neu ist die Idee des Car-Sharing nicht. Allerdings sei es häufig so, dass die Autos der Anbieter an zentralen Plätzen im Ort abgestellt werden. Das sei laut Projektskizze ein Hindernis, das Angebot anstatt eines eigenen Autos, das vor der Haustür steht, zu nutzen. Dem möchten die Kommunen entgegenwirken, indem Standorte in Wohngebieten festgelegt werden sollen. „Durch die unmittelbare Nähe und definierte Gruppe von Nutzern steigert dies die Attraktivität für die Anwohner erheblich“, heißt es in dem Schreiben. Konkret sollen in Rosendahl zwei Standorte gesucht werden, an denen jeweils zwei Elektro-Fahrzeuge geparkt werden sollen. Einem „begrenzten Kreis von sechs bis zehn Haushalten“ soll das Angebot dann zur Verfügung stehen.

Das Pilotprojekt soll über zwei Jahre laufen. Ist der Förderantrag bewilligt, soll zunächst ein Geschäfts- und Tarifmodell erarbeitet und teilnehmende Haushalt akquiriert werden. Die Ermittlung geeigneter Standorte, die Suche eines passenden Anbieters und der Aufbau von Ladesäulen für die Fahrzeuge würden folgen, so die Planungen. Die teilnehmenden Haushalte sollen während der Pilotphase fortlaufend begleitet werden. Als Ziel sollen so Erfahrungen gesammelt werden, inwieweit Zweitwagen ersetzt oder künftige Kaufentscheidungen beeinflusst werden.