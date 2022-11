Schönes für die Weihnachtszeit

„Dieser Markt ist vom Umfang her ja eher klein, aber das macht seinen Charme aus“, so eine Besucherin auf dem Kreativmarkt „Klein und fein im Lichterschein“ in Holtwick. Im Torhaus selbst, auf dem Platz davor und vor dem Backhaus boten am Wochenende siebzehn Anbieter Kissen, Socken, Grußkarten und selbstgemachte Leckereien im Glas, wie Konfitüren und Gewürzsalze, an.

Sie hatten alles dabei, was an Dekorationen, Weihnachtsgestecken und Geschenkideen kreativ für die Weihnachtszeit gebraucht wird, alles bestes Kunsthandwerk. So entstand weihnachtliches Flair, vielfältig und bunt, aber nie schrill, klein und fein eben. „Wir haben ein schönes buntes Angebot dieses Jahr“, bestätigte auch Agnes Thering vom Heimat- und Kulturverein Holtwick den Eindruck nach dem ersten Rundgang. „Ich bin mit dem Start sehr gut zufrieden, denn es wird angenommen.“ Auch Irmgard Vennes, die Selbstgemachtes an ihrem Stand anbot, war mit dem Start zufrieden: „Wenn es dunkel wird, ist es noch heimeliger, dann werden noch weitere Besucher kommen.“

Das Wetter war wie gewünscht trocken und kühl, aber nicht zu kalt, ideal für den Glühwein und den heißen Kakao des Heimatvereins, die heißen Waffeln der Messdiener oder den Crêpes der Schüler der Freiherr-

vom-Stein-Realschule. Zudem wurde frisch gebackenes Brot zum Verkauf angeboten und der herzhafte Appetit konnte mit einer Bratwurst, die mit viel Spaß von den Männern des Heimatvereins gebrutzelt wurden, gestillt werden. Freunde der süßen Nascherei stärkten sich in der Cafeteria im Kindergarten, organisiert von der KaGeHo, mit Kaffee und Kuchen.

Auch Familie Bäumer aus Höven war wieder am Start. Mit den von Paul Bäumer gebastelten Krippen und Weihnachtsdörfern gehören sie schon zu den Stammanbietern. „Für uns ist das immer eine kleine Familienaktion“, sagte Renate Bäumer, „und mit dem Start sind wir gut zufrieden.“ Das meinte auch Frau Epping, die regelmäßig mit weihnachtlichen Gestecken dabei ist: „Wir sind wieder gut zufrieden, wir kommen auch jedes Jahr gern hierhin.“ Aber auch neue Anbieter fühlten sich wohl. Stefanie Möllers, zum ersten Mal dabei, freute sich über das Interesse an ihrem Angebot: „Es läuft gut, ich kann mir vorstellen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein.“ Ihr Thema ist Upcycling von Stoffen und mehr, so dass kein Plastik am Stand zu finden war, selbst die Spültücher aus Baumwolle ersetzten die sonst üblichen mit Mikrofaser. Nachhaltig sei ein Stichwort: „Was möglich ist, wird wiederverwertet, wir wollen nachhaltig Plastik vermeiden.“