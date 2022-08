Schritt für Schritt zurück ins Leben

Es ist Anfang Oktober 2019. „Wir sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, am Abend war Josephine sogar noch reiten“, erinnert sich Florian Wellner. In der Nacht klagt sie dann über starke Kopfschmerzen, die sich nicht bessern, im Gegenteil: „Irgendwann war sie nicht mehr ansprechbar.“ Ein Ersthelfer aus der Nachbarschaft reagiert goldrichtig, verweist auf die Neurologie des Clemens-Hospitals in Münster, in die der Notarzt Josephine per Hubschrauber transportieren lässt. Dort wird bei der damals Vierjährigen eine schwere Hirnblutung festgestellt. Eine Notoperation rettet sie – „es ging um Minuten“, weiß Regina Wellner, wie sehr das Leben ihrer Tochter an diesem und an den folgenden Tagen am seidenen Faden hing.

Nach acht Tagen wird die kleine Patientin aus dem Koma geholt. Damit beginnt der lange und beschwerliche Weg, viele Dinge wieder neu zu lernen – und für die Eltern die riesige Herausforderung, immer für ihre Tochter da zu sein und dabei nicht den kleinen Bruder Felix zu vernachlässigen. „Ohne die Unterstützung der Großeltern und auch der Nachbarn wäre das gar nicht möglich gewesen.“ Unendlich viel Zeit verbringen sie bei Josephine, sind dankbar für für tolle Versorgung in der Früh-Reha des Clemens-Hospitals und sammeln immer wieder die Stärke, ihrer kranken Tochter jederzeit positiv gegenüberzutreten, auch wenn es im Innern oft anders aussieht.

Weihnachten 2019 kommt Josephine zum ersten Mal kurz nach Hause. Es folgen die Reha-Maßnahmen, sodass sie fast sieben Monate lang im Krankenhaus behandelt wird. Seitdem arbeiten die Wellners mit ganzer Kraft daran, ihre Tochter zu unterstützen. „Schwimmen, Logopädie, Krankengymnastik, Ergotherapie“, listet Regina Wellner einige der Förderungen auf.

Mittlerweile ist die Siebenjährige Schulkind in Haus Hall, fährt gern mit ihrem Rollstuhl durchs Haus und noch lieber durch die Gegend. Mit Unterstützung kann sie ein paar Schritte laufen, aber ihre rechte Körperhälfte benutzt sie kaum. Dazu leidet sie an Epilepsie. „Josephine ist eine stolze große Schwester, sehr herzlich, aber ihre Wahrnehmung ist stark verschoben“, erklärt Florian Wellner. Einzelne Worte wie „Mama“ und „Papa“ kann sie sagen, viel mehr nicht. „Wir hoffen, dass das Sprechen wiederkommt“, zeigt sich ihre Mutter optimistisch.

Eine wichtige Hilfe auf diesem beschwerlichen Weg könnte eine Delfintherapie sein, davon zeigen sich ihre Ärzte und Therapeuten überzeugt. „Tiere, Wasser Sprache, das würde genau zu ihr passen“, erhofft sich Florian Wellner einen positiven Schub. Über den Verein „Delfine therapieren Menschen“ und eine Familie aus Holtwick, die diese spezielle Form der Förderung schon wahrgenommen hat, haben sie sich intensiv informiert. Sie hoffen darauf, auch über Spenden das Geld für diese Therapie zusammenzubekommen und möglichst im nächsten Jahr den Flug nach Curacao antreten zu können, wo die Delfine im dortigen „Curacao Dolphin Therapy Center“ in einer natürlichen Meeresbucht leben.

Diese besonderen Impulse sollen für Josephine ein weiterer Baustein auf dem Weg zurück ins Leben sein. Wie sehr der Kontakt mit Tieren ihrer Tochter hilft, haben sie schon eindrucksvoll erfahren. „Als sie noch in der Reha war, haben wir dafür gesorgt, dass ein Pferd zum Krankenhaus kam“, erzählt Florian Wellner sichtlich bewegt. „Als Josephine darauf saß, hat sie zum ersten Mal selbst den Kopf wieder hochgenommen.“ 7 Spenden für die Delfintherapie sind möglich bei „delfine therapieren menschen“, IBAN: DE52 3005 0110 0020 0024 24, BIC: DUSSDEDDXXX, Verwendungszweck Josephine Wellner. Alle Spenden sind zweckgebunden für die Therapie.