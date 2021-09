Schüler setzen heute ihr Kreuzchen

Rosendahl

Die Schulaula haben sie bereits in ein Wahllokal verwandelt: die beiden Wahlkabinen stehen, auch die Wahlurne ist schon an ihrem Platz. Ab heute haben die Schülerinnen und Schüler am Osterwicker Standort der Paulus-van-Husen-Schule die Möglichkeit, an der Juniorenwahl teilzunehmen und damit die diesjährige Bundestagswahl zu simulieren. „Insgesamt können knapp 200 Schüler aus den Klassen acht bis zehn teilnehmen“, erklärt Anton Kelliger. Er bildet gemeinsam mit Leonie Thentie, Jule Becker, Julia Terwei, Anton Kelliger, Nisa Arslan, Theresa Gerleve und Jolyne Köhne den Wahlvorstand. Zusammen sind sie dafür verantwortlich, dass die Simulation ordnungsgemäß über die Bühne geht.

Von Leon Eggemann