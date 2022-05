Sebastiansingen erstmals Open Air

Viel mehr als nur ein Ort des Unterrichts ist die Schule – auch gemeinsame Aktivitäten werden unternommen und den Kindern das soziale Miteinander vermittelt. „In den vergangenen zwei Jahren ist das durch die Corona-Pandemie deutlich zu kurz gekommen“, betont Thomas Middelberg, Leiter der Sebastian-Grundschule in Osterwick. Das soll nun in den kommenden Wochen nachgeholt werden – weshalb der Terminkalender der Grundschule gut gefüllt ist.

Thomas Middelberg (links, Leiter der Osterwicker Grundschule) wird beim Sebastiansingen am 21. Mai selbst mit der Gitarre auf der Bühne stehen. Groß ist die Freude, dass mehrere Veranstaltungen in der Schule nun wieder stattfinden können.

- -----------Los geht es am 11. Mai mit der Teilnahme am Ranzencup. Normalerweise treten dabei Grundschulklassen aus Coesfeld im Fußball gegeneinander an. „Weil wir aber mit unseren Bufdis eine Fußball-AG haben, sind wir quasi als ,Special Guest’ dabei. Das ist ein schöner Abschluss der AG und auch für die Kinder ein tolles Erlebnis“, so der Schulleiter. Mit zwei Teams werden die Osterwicker beim Ranzencup vertreten sein.

- -„Dackl trifft Beethoven“: Am 16. Mai werden vier Musiker des WDR-Sinfonieorchesters in der Grundschule zu Besuch sein. Neben vier Streichinstrumenten haben sie „Dackl“ dabei. Der zottelige Hund „führt in lustigen und informativen Videoclips zu Beethovens Leben und Wirken durch das Programm und überrascht dabei mit skurrilen Geschichten aus der Dackl-Beethoven-Welt“, heißt es dazu in der Ankündigung. Spielerisch sollen den Schülern so die Streichinstrumente nähergebracht und die gesamte Schule in die Welt der klassischen Musik entführt werden. Dieses Programm knüpft an an „Dackl trifft Haydn“, das vor der Corona-Pandemie an der Schule durchgeführt wurde.

- Am 20. Mai wird Christoph Tiemann die Schule für eine Lesung besuchen und die Dritt- und Viertklässler in einen spannenden Fall von Kommissar Kugelblitz verwickeln. Gemeinsam begeben sie sich als Detektive auf Spurensuche. Initiiert wurde die Lesung vom Kulturamt der Gemeinde Rosendahl.

- Auch die Erwachsenen werden nicht zu kurz kommen: Am 21. Mai lädt der Förderverein der Grundschule zum Sebastiansingen ein. „Zwei Jahre lang konnten wir die Veranstaltung nicht durchführen. Jetzt wird es sie wieder geben, diesmal Open Air auf dem Schulhof“, kündigt Middelberg an, der an dem Abend selbst mit der Band „Capo 3“ auf der Bühne stehen wird. Auf einer Leinwand werden die Texte gut sichtbar eingeblendet. „Das Repertoire reicht von Schlager über U2 und Police bis hin zu Udo Jürgens. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Jeder ist eingeladen.“ Bei den vergangenen Veranstaltungen konnten die Organisatoren regelmäßig um die 300 Besucher zählen. Das gemeinsame Singen beginnt ab 19.30 Uhr, für kühle Getränke und Snacks ist gesorgt. Das eingenommene Geld wird der Grundschule zugutekommen.

- Ein Ausflug in den Allwetterzoo Münster am 25. Mai rundet das Programm ab. Der Münsteraner Horst Eschler hat dem Zoo mehrmals großzügige Spenden überlassen – unter anderem hat er 33 333 Eintrittskarten für Kinder und Jugendliche erworben. Schulen konnten sich darauf bewerben – die Sebastianschule hatte Glück und hat ein ganzes Kontingent erhalten. „Für die Zweitklässler ist das der erste Ausflug, den wir gemeinsam machen“, überlegt Middelberg. Umso größer ist die Freude, das solche Aktionen wieder stattfinden können.