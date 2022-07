Seit 65 Jahren gemeinsam stark

Josef Kreulich klatscht einige Male in die Hände. Es dauert nicht lange, bis lautes Blöken zu hören ist. Sofort kommt ein ganzes Dutzend Schafe an den Zaun gelaufen, wo er gemeinsam mit seiner Ehefrau Maria Kreulich steht. „Ich kümmere mich gerne um die Schafe, und wenn ich klatsche, dann gibt es Futter“, grinst er. Sich zurückziehen und nur im Haus weilen – das ist nichts für das Ehepaar Kreulich. „Ich könnte das auch gar nicht, schon ab morgens nur im Sessel zu sitzen“, wirft Maria Kreulich ein. Am heutigen Montag begehen die beiden Holtwicker ein ganz besonderes Jubiläum: ihre Eiserne Hochzeit. „Sowas feiert man ja auch nicht jedes Jahr“, sagt Josef Kreulich und schaut verschmitzt.

Maria Kreulich holt eine Kanne frischen Kaffee ins Wohnzimmer, gemeinsam sitzen sie am Tisch und machen einen zufriedenen Eindruck. „Wir helfen uns, wo wir können. Und es ist wichtig, in Bewegung zu bleiben“, erzählt Josef Kreulich, der – genau wie seine Gattin – 87 Jahre alt ist. Dass es nicht ruhig um das Ehepaar wird, dafür sorgt zu einem großen Teil die Familie: acht Kinder, 18 Enkel und 13 Urenkel. „Und das 14. und 15. Urenkelkind ist schon unterwegs“, fügt Maria Kreulich freudig hinzu. Regelmäßig ist die Familie zu Besuch bei den Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. „Ich freue mich, dass wir ein schönes und gutes Familienleben haben. Das trägt dazu bei, dass es uns so gut geht“, sagt Josef Kreulich. „Sie müssen sich aber absprechen. Wenn alle gleichzeitig kommen, ist das Wohnzimmer zu klein, meine ich“, lacht er.

Tief verwurzelt sind beide mit der Landwirtschaft und dem Leben auf dem Land. Maria Kreulich ist auf dem Hof im Hegerort, wo sie bis heute wohnt, aufgewachsen. Ihr Gatte stammt von einem Anwesen in Gerleve, kennengelernt haben sie sich in Darup. „Wir haben beide auf dem gleichen Hof gearbeitet und, wie es früher so üblich war, auch dort gewohnt“, erinnert sich der 87-Jährige. Dort haben sie sich kennengelernt und der Funke sei schnell übergesprungen. Vor den Traualtar trat das Jubelpaar am 11. Juli 1957 auf der Karthaus – am gleichen Tag sind beide übrigens auf einen Hof in Osterwick gezogen, ehe sie zehn Jahre später zurück in den Hegerort gingen. „Das ist auch gut so. Ich könnte mir nicht vorstellen, in der Stadt zu wohnen“, ergänzt Maria Kreulich.

Am Samstag wird das Paar nach einer Messe gemeinsam mit der Familie, mit Freunden und Nachbarn zum Essen zusammenkommen, um den 65. Hochzeitstag zu feiern. Was ist das Geheimnis einer so langen, glücklichen Ehe? Josef Kreulich überlegt nicht lange: „Manchmal muss man auch den Kopf in die Hand nehmen. Meinungsverschiedenheiten gibt es überall, und sie sind dazu da, dass man nachher wieder miteinander redet und gemeinsam weitermacht.“