Showtime für Gelbe Tonne und Co.

In aller Früh, um 4 Uhr, waren sie gestern Morgen schon in Darfeld unterwegs. Und das Ergebnis ihrer kleinen Tour präsentierten Friedhelm und Michael – die „Wertstoffprofis“ – den Kindern der Antonius-Grundschule dann in der Darfelder Turnhalle: ein Schreibheft, alte Metalldosen, ein Stück Teppich, eine alte Plastikflasche, Batterien, ein stinkender Stiefel und mehr: „Mensch, ist das viel Müll!“, ruft Friedhelm durch die Halle, während er den Unrat vor den neugierigen Augen der Kinder verteilt.

„Die Wertstoffprofis“ waren mit einem Mitmachtheater an der Antonius-Grundschule zu Besuch. Die Kinder lernten alles über Müllentsorgung und Recycling – so fiel ihnen die richtige Trennung des Unrats, den Pädagoge Friedhelm (2.v.r.) mitbrachte, auch nicht schwer.

Wo der Müll hingehört und was mit ihm passiert, wenn er richtig entsorgt wird, haben die Schüler gestern bei dem Mitmachtheater „Die Wertstoffprofis“ gelernt. Im Mittelpunkt des Bildungsprojektes von Remondis, das von erfahrenen Pädagogen für Kindergärten und Schulen entwickelt wurde, steht die altersgerechte und unterhaltsame Vermittlung von Wissen rund um das Thema Umwelt und Ressourcenschonung. Das Theater kam auf Initiative des Partnerschaftsvereins nach Darfeld.

„Das ist alles nicht gut für die Umwelt“, warf ein Schüler mit Blick auf den ganzen Müll ein. Praktisch, dass die Wertstoffprofis direkt die „vier Hauptdarsteller“ im Gepäck hatten: bunte Mülltonnen. Showtime hieß es also gestern für die Gelbe Tonne und Co. Auf spielerische Weise haben die Pädagogen den Kindern die Zusammenhänge von der richtigen Müllentsorgung und Recycling aufgezeigt. Mit dabei in ihrem Programm hatten die Wertstoffprofis einen ganz besonderen Gast: Robin. „Sieht er nicht komisch aus, nur mit eine Auge und fahrend auf einer Rolle?“, fragt Friedhelm in die Runde. Der kleine Roboter nahm die Kinder an die Hand und brachte ihnen Stück für Stück mit verschiedenen Aufgaben, die es zu lösen galt, zunächst den Unterschied zwischen Roh- und Wertstoffen bei und erklärte ihnen, wie wichtig die Wiederverwendung der Wertstoffe ist, um die Ressourcen zu schonen.

Auf die Frage, wer schon einmal einen Apfel gegessen hat, schnellten die Hände in die Luft. Denn anhand eines Apfelbaums erklärten Robin und Friedhelm den Kreislauf der Erde: „Wenn es Herbst wird, wirft der Baum die Blätter ab. Diese werden zu wertvoller Erde, von der sich der Baum ernährt. Und im nächsten Jahr gibt es wieder leckere Äpfel, ohne dass ein neuer Baum gepflanzt werden muss“, erklärte der Wertstoffprofi. „Und nach diesem Prinzip funktioniert auch der Kreislauf des Recyclings.“

Damit dieses so einfach und effizient wie möglich passieren kann, ist es wichtig, den Müll zu sortieren. Auch dafür hatten die Profis ein spielerisches Beispiel parat: zwei Kisten voller Lego-Steine. In der einen befanden sich nur gelbe, gleichgroße Steine. Die zweite Kiste war wesentlich voller mit bunten Steinen unterschiedlicher Größen. „Hier ist alles durcheinander“, hielt Friedhelm die Kiste in der Hand und schüttelte sie kräftig. Zwei Schüler hatten es dann mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Lehrer als Ziel, einen kleinen Turm zu bauen. In Sekundenschnelle war der Turm aus den gelben Steinen fertig, während das andere Team in ihrer Box noch die passenden Steine herauskramte. „Ihr seht“, erklärte der Wertstoffprofi weiter, „wenn die Dinge vorher sortiert sind, ist es viel einfacher, damit etwas zu machen.“

So war es für die kleinen Schüler ein Kinderspiel, anschließend den verteilten Müll in die richtigen Kisten zu sortieren. Am Ende war so nicht nur die Turnhalle zur Freude der Hausmeister wieder aufgeräumt – 80 kleine Wertstoffprofis schritten am Mittag stolz durch die Tür nach draußen.