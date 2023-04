Eigentlich, so erzählt Ewald Homann, agiert er lieber im Hintergrund und nicht in der Öffentlichkeit. „Ich löse Probleme im Stillen“, sagt er. Homann ist seit einem Jahr ehrenamtlicher Schiedsmann der Gemeinde. Der Darfelder ist im Einsatz, wenn sich Nachbarn streiten – über die unterschiedlichsten Dinge. Er selbst sieht sich als Mittler zwischen zwei Parteien. Das und noch einige Informationen mehr lässt er sich im Interview mit Redakteur Leon Seyock dann doch entlocken.

Herr Homann, mal angenommen, der Baum meines Nachbars ragt derart weit auf mein Grundstück, sodass ich meine Mittagspause nicht mehr in der Sonne verbringen kann. Was mache ich da?

Ewald Homann: Das Beste ist natürlich, wenn Sie selbst mit Ihrem Nachbarn reden und eine Lösung finden. Funktioniert das nicht, kommen Schiedspersonen wie ich zum Einsatz. Wir kommen dann zu Ihnen und versuchen, eine verträgliche Lösung für alle auszumachen.

Seit einem Jahr sind Sie nun als Schiedsmann in Rosendahl im Einsatz. Gibt es tatsächlich Fälle wie den beispielhaft geschilderten?

Homann: Durchaus. Wir sind dafür da, um in der Regel kleine Grenzstreitereien von Nachbarn zu lösen. Das kann der zu groß gewachsene Baum sein, die Hecke, die zu breit geworden ist oder Gehölz, das zu nah am Nachbargrundstück gepflanzt wurde. Meistens geht es da um zivile Dinge, eher seltener um Strafrechtliches wie Beleidigungen oder Körperverletzung.

Sie wurden angerufen, um zu schlichten. Wie gehen Sie vor?

Homann: Zuerst besuche ich die beteiligten Nachbarn persönlich. Dort höre ich mir dann das Problem von beiden Seiten an. Worum geht es? Was möchten die Parteien erreichen? Mein Ansatz ist, dass ich die Nachbarn zusammenführe und versuche, dass sie miteinander sprechen und von sich aus eine Lösung finden. Denn meistens fehlt ihnen einfach der Anstoß, mal mit seinem Nachbarn zu sprechen. Gelingt das nicht, stehe ich als Mittler zwischen den Parteien. Mein Motto: Sich vertragen ist besser als klagen.

Und das funktioniert immer?

Homann: Glücklicherweise in den meisten Angelegenheiten. Diese nennt man „Tür-und-Angel-Fälle“. Kommt keine Einigung zustande, wird ein Schiedsverfahren eingeleitet. Dann werden beide Parteien an einen öffentlichen, neutralen Ort geladen, zum Beispiel ins Rathaus. Dort sitzen alle Beteiligten an einem Tisch und es wird verhandelt. Ich nehme die Rolle des Moderators ein. Dabei hilft es übrigens auch, mal einen Blick ins Nachbarschaftsgesetz des Landes NRW zu werfen, das es tatsächlich gibt. Kommt es zu einer Einigung, wird diese dokumentiert und ist dann auch rechtlich bindend. Im schlimmsten Fall stelle ich eine Erfolglosigkeitsbestätigung aus. Mit dieser kann der Antragsteller dann zum Amtsgericht gehen.

Es ist sicherlich interessant zu sehen, wie unterschiedlich Menschen in solchen Angelegenheiten ticken.

Homann: Auf jeden Fall. Jeder hat einen ganz eigenen Charakter und ist individuell. Ich habe aber schnell gelernt, mich darauf einzulassen. Aber gerade das macht die Arbeit als Schiedsmann auch so abwechslungsreich.

Wie blicken Sie darüber hinaus auf die vergangenen zwölf Monate zurück?

Homann: Die Arbeit bereitet mir viel Freude – auch wenn ich weiß, dass die betroffenen Parteien alles andere als Freude empfinden. Es ist schön, wenn ich Streitereien beseitigen kann und sich Lösungen ergeben, mit denen beide Seiten leben können. Interessant ist, dass der Kern dieser Streitereien oft schon Jahre zurückliegt und die Nachbarn verlernt haben, ordentlich miteinander zu sprechen. Dort wieder hinzukommen, versuche ich mit meiner Arbeit als Schiedsmann.

Wie oft sind Sie im Einsatz? Und konnten bisher alle Fälle gelöst werden?

Homann: Rund zwölf Mal wurde ich in meinem ersten Jahr angerufen, um bei Nachbarschaftsstreitereien zu vermitteln. Also bearbeite ich pro Monat in etwa ein Fall, der dann aber auch einige Wochen Zeit in Anspruch nimmt. Man kann sagen, dass ich also immer einen aktuellen Fall vor der Brust habe, denn es ist immer was los. Bisher konnte ich glücklicherweise auch immer eine Einigung zwischen den Parteien erzielen. Einige Male, daran kann ich mich noch gut erinnern, riefen mich Leute an und bedankten sich, dass ich zum Schlichten bei ihnen gewesen bin. Darüber freue ich mich sehr, denn darin sehe ich den Lohn für meine Arbeit.

In einer kleinen Gemeinde wie Rosendahl kennt man sich. Was tun Sie, wenn Sie selbst einen der „Streithähne“ kennen? Ist es nicht schwierig, da unparteiisch zu bleiben?

Homann: Das kann tatsächlich passieren, dieser Fall ist bisher aber noch nicht eingetreten. Bislang kannte ich die Parteien vorher nicht. Sollte es aber anders sein, würde ich sofort die Finger von diesem Fall lassen. Dann käme meine Vertreterin Annette Dülker zum Einsatz.

Haben sich Ihre Erwartungen, die Sie vor der Arbeit als Schiedsmann hatten, erfüllt?

Homann: Ich habe mich natürlich mit meinen Vorgängern über den Job unterhalten. So bin ich nicht komplett ins kalte Wasser gesprungen. Ich kannte zwar nicht die genaue Wassertemperatur, aber ich war mir sicher, dass ich nicht untergehe. Das ist das, was zählt. Wenn die kommenden vier Jahre meiner Amtszeit genauso verlaufen wie das erste, kann ich 2027 mit Stolz zurückschauen.