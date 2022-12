Soziales Engagement groß geschrieben

Der kalten Temperaturen trotzen sie standhaft. Vielmehr packen die Siebtklässler der Paulus-van-Husen-Schule mächtig an. Kiste um Kiste, prall gefüllt mit haltbaren Lebensmitteln, transportieren sie vor dem Schuleingang, um sie in das Fahrzeug der Ahauser Tafel zu verladen. Schlussendlich bildet sich eine waschechte Lebensmittel-Pyramide. Kein Wunder: Immerhin haben die Sekundarschüler in den vergangenen Wochen fleißig gesammelt. „Wir wollen damit die Menschen unterstützen, die auf Hilfe angewiesen sind“, erklärt PvH-Schülerin Lina.

Knapp zwei Monate lang haben die ältesten Schülerinnen und Schüler am Standort in Legden den Themenschwerpunkt Tafel und Hilfe für Bedürftige im Religionsunterricht behandelt. Dabei gingen sie in Begleitung ihrer Lehrerin Heidrun Schleusener sowie Sozialarbeiterin Johanna Frenk sämtlichen Facetten auf den Grund. Um herauszufinden, was die Tafel überhaupt ist und welche Funktion sie hat, haben sie sich jemanden eingeladen, der es wissen muss. So war Johannes Lügering, Leiter der Ahauser Tafel, als Experte zu Gast und stand den wissbegierigen Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort.

Knapp vier Wochen nach seinem jüngsten Besuch ist Lügering dann wieder vor Ort. Und staunt mächtig über die riesige Ausbeute an Lebensmitteln, die die Siebtklässler der Tafel zur Verfügung stellen. „Dass ihr euch als junge Menschen so für uns engagiert, das ist allererste Sahne“, lobt der Tafel-Leiter den Einsatz der Schülerinnen und Schüler in den höchsten Tönen.

Wie enorm wichtig diese Hilfsbereitschaft ist, macht Lügering ebenfalls deutlich. „In diesen Krisenzeiten mussten wir unsere Kapazitäten massiv aufstocken. Vor einem Jahr hatten wir noch rund 420 Kunden, mittlerweile sind es 840“, erzählt er. Umso stolzer könnten die fleißigen Sammler daher auf ihr Engagement sein.

Wobei die Siebtklässler nicht die einzigen waren, die sich der Hilfsaktion annahmen. „Wir haben in allen Klassenräumen in Osterwick und Legden Kartons hingestellt, damit jeder mitmachen kann“, verrät Luca. Zugleich wurde der Tag der offenen Tür genutzt, um auf das Projekt und die Tafel als Organisation aufmerksam zu machen. „Dazu haben wir in den Klassen Präsentationen gehalten“, ergänzt Jonas. Auch die Lehrerschaft nahmen die Siebtklässler mit ins Boot. Das tüchtige Rühren der Werbetrommel mündete in einer Durchsage, um Schülerinnen und Schüler noch einmal zum Ende der Aktion um weitere Unterstützung zu bitten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tafel und Paulus-van-Husen-Schule gemeinsame Sache machen. Bereits 2021 wurde erfolgreich gesammelt. „Gerne machen wir im nächsten Jahr den Hattrick voll“, schmunzelt Lügering. Mit seinem Vorschlag trifft der Tafel-Leiter in der Schule auf offene Ohren. „Eine Partnerschaft aufzubauen, wäre eine super Sache“, zeigt sich auch Heidrun Schleusener vom Vorschlag überzeugt. Abseits von Mathe, Deutsch und Englisch solle auch soziales Engagement fest im Schulalltag integriert werden.