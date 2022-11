„Spielen kann alle zusammenbringen“

In der Mensa der Paulus-van-Husen-Schule herrscht reges Treiben. Klein und Groß sitzen um Tische herum verteilt, mischen Karten, bauen Brettspiele auf oder sind schon mitten ins Spiel vertieft. Der Andrang bei der Spielemesse des Kreises Coesfeld ist groß, immer wieder müssen Tische aus dem Lager geholt und angebaut werden. „Wir sind richtig begeistert über den großen Andrang und das Interesse“, sagt Tina Sundrum vom Kreisjugendamt. Sie und ihr fünfköpfiges Team werden in der Organisation noch von acht externen Spieleberatern unterstützt, die sich im Vorfeld mehrfach getroffen haben, um sich vorzubereiten und aufzuteilen, wer welchen Fokus übernimmt. Auch die große Spielemesse in Essen haben sie dafür besucht, um mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

„Spiele-Uli“ Uli Rietmann ist heute so richtig in ihrem Element: „Es ist einfach nur toll zu sehen, wie viel Begeisterung und Interesse alle mitbringen. Besser hätte der Start gar nicht laufen können.“ Die Spieleberater mischen sich unter die spielbegeisterten Besucherinnen und Besucher, geben Tipps und Spielerklärungen.

Eine vierköpfige Familie aus der Umgebung hat sich nach einem kurzen Kartenspielstart für eines der Spiele des Jahres „Living Forest“ entschieden. „Das Spiel hatten wir uns online schon einmal angesehen und es hatte unser Interesse erweckt“, erzählt die Mama. „Dank der sehr hilfreichen Erklärung von Spieleberaterin Sandra konnten wir uns schnell einfinden und das Spiel lernen“, ergänzt der Papa. Die beiden Kids sind auf jeden Fall begeistert, sodass das Spiel vielleicht bald zuhause bei der Familie einziehen wird. Damit würde es sich in eine große Spielesammlung von über einhundert Spielen einreihen.

An einem anderen Tisch sitzen Elke und Urs Just aus Osterwick. Sie interessieren sich besonders für Spiele, die man gut auch mal zu zweit spielen kann. Spieleberater Florian Janich stellt ihnen gerade das Spiel „Quacksalber von Quedlinburg“ vor und führt sie in den Spielablauf ein. „Nebenan haben sich gerade verschiedene Personen zusammengeschlossen“, beobachtet Uli Rietmann, „Und so soll es auch sein: Spielen kann alle zusammenbringen und macht auch schlau.“

Über 600 Karten-, Brett-, Kinder-, Familien- und Kennerspiele stapeln sich auf den Tischen. Eine große Auswahl, die die Anwesenden begeistert. „Herbst ist Spielezeit und hier kann man ausprobieren, um eine Entscheidung zu treffen, welche Spiele gekauft oder zu Weihnachten verschenkt werden“, so Rietmann. So wird den ganzen Tag über gespielt, ausprobiert und vor allem auch viel gelacht, denn der Spaß am gemeinsamen Spielen steht natürlich ganz klar im Vordergrund.