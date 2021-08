Sport im Park geht in die Verlängerung

Rosendahl

(lsy). Zwar enden in der kommenden Wochen die Sommerferien – aber nicht so das Programm von Sport im Park. „Der Kreissportbund ist auf uns zugekommen und hat angefragt, ob wir unsere Angebote verlängern möchten“, informiert Tanja Gloe (Turo Darfeld). Lange überlegen mussten die Beteiligten nicht, und so finden in den nächsten beiden Wochen die bereits bekannten Angebote im Generationenpark in Darfeld statt. Durchgeführt werden die Sporteinheiten weiterhin in Kooperation zwischen dem Kreissportbund, Turo Darfeld und Westfalia Osterwick. Zu folgenden Angeboten wird eingeladen: