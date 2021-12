Sporthalle wird Interims-Impfstation

Die Bilanz vom vergangenen Wochenende kann sich sehen lassen: 460 vorgenommene Impfungen in knapp dreieinhalb Stunden. Daran will die Arztpraxis Hohmann am kommenden Samstag (4. 12.) mit der nächsten Impfkampagne anknüpfen. Dieses Mal in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rosendahl. Stattfinden wird die gemeinsame Impfaktion in der Zweifachsporthalle in Osterwick. Hier haben Personen zwischen 10 und 15 Uhr die Gelegenheit, sich ganz unkompliziert und ohne vorherige Terminabsprache den ersten oder dritten Piks abzuholen.

Was aktuell noch wie eine Sporthalle aussieht, wird am Samstag in eine vorübergehende Impfstation verwandelt.

Wie Barbara Hohmann von der gleichnamigen Osterwicker Arztpraxis deutlich macht, haben solche großflächigen Impfaktionen eine enorm große Bedeutung. „Jeder möchte sich seine Booster-Impfung spritzen lassen. Unser Telefon steht aktuell nicht mehr still“, erzählt sie. Umso wertvoller und auch notwendiger seien daher eben solche Tage, an denen möglichst schnell möglichst viele Personen geimpft werden können. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Solche simplen Aktionen ohne vorherige Absprache senken die Hemmschwelle bei noch Ungeimpften. So haben sich immerhin 30 Personen bei der jüngsten Impfaktion die Erstimpfung geben lassen (wir berichteten).

„Unser Ziel ist es natürlich, dass die Menschen gesund bleiben und in ein paar Wochen gemeinsam Weihnachten und den Beginn des neuen Jahres feiern können“, betont Hohmann. Letztendlich sei der Bedarf an Corona-Impfungen so riesig, dass in der Arztpraxis sämtliche Termine für eine solche Impfung bereits bis ins Frühjahr 2022 vergeben sind. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, sind die Impfaktionen ein probates Mittel – auch wenn das bedeutet, dass dafür auch an eigentlich freien Samstagen gearbeitet wird.

Ebenso groß wie die Nachfrage ist – glücklicherweise – auch noch der Vorrat an Impfstoffen. „Knapp 600 Dosen haben wir“, verrät Hohmann. Sie selbst wird sich bei der Impfaktion um die bürokratische Arbeit kümmern und steht bei Fragen zur Verfügung. Die Impfungen durchführen werden drei ihrer Arzthelferinnen. „600 Dosen mit drei Personen – das sind 120 Dosen pro Stunde, also 40 Impfungen pro Stunde pro Person“, rechnet Hohmann vor. „Das ist durchaus möglich.“

Erforderlich ist dafür allerdings ein reibungsloser Ablauf. Hier kommt die Gemeinde Rosendahl ins Spiel. Diese kümmert sich darum, dass die gesamte Aktion glatt verläuft. Hierzu wird im Vorfeld die Zweifachsporthalle mithilfe von Sichtschutzwänden, aufgeklebten Pfeilen auf dem Hallenboden sowie abgesteckten Warteschlangen und Sitzbereichen in eine vorübergehende Impfstation verwandelt. „Aus der Halle heraus geht es über die Notausgänge, wir setzen auf ein Einbahnstraßen-System“, schildert Dorothea Roters. Doch nicht nur im Hallenbereich sind Vorbereitungen nötig: Um den potenziell großen Aufmarsch von Menschen am Halleneingang kontrolliert aufzufangen, werden Mitarbeiter des Ordnungsamtes, des DRK und der Feuerwehr vor Ort sein und in den Warteschlangen für Ordnung sorgen. „Dazu wird die Zufahrt zur Halle gesperrt, um einen Rückstau zu verhindern“, ergänzt Roters. Besucher können stattdessen die Parkplätze an der angrenzenden Paulus-van-Husen-Schule und am Fabianus-Kirchplatz benutzen. So soll mit vereinten Kräften die nächste erfolgreiche Impfaktion binnen zwei Wochen auf die Beine gestellt werden.