Stars und Sternchen reißen die Hütte ab

Holtwick

Kaum auf der Bühne angekommen, sprach sie gleich aus, was wohl vielen durch den Kopf schwirrte: „Ihr habt lange genug gewartet. Lasst alles raus. Dafür sind wir schließlich da: Um zu feiern“, heizte Komikerin Lisa Feller die Stimmung im prall gefüllten Festzelt am Holtwicker Sportplatz gleich zu Beginn ihres Auftrittes mächtig an. Mit pinker Krawatte und glitzerndem Pailletten-Blazer mischte sie dank ihrer Bühnenpräsenz die bestens gestimmten Jecken mächtig auf – und war damit in bester Gesellschaft. Standen die 22-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten der Karnevalsgemeinschaft Holtwick (KaGeHo) nach der zweijährigen Corona-Zwangspause schließlich unter einem ganz besonderen Hollywood-Stern: Passend zum Motto „Klappe, die 22.“ tummelten sich zahlreiche Stars und Sternchen unter den Narren. Von Harry Potter bis hin zu James Bond schritten die verschiedensten Film- und Fernsehgrößen über den ausgerollten roten Teppich.

Von Leon Eggemann