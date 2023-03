Steinkauz zieht noch nicht um

HoltwickWie

Die wenigsten werden ihn wohl zu Gesicht bekommen – und doch zwitschert die nachtaktive Eule ordentlich in die Planung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Holtwick. Auf einer Fläche an der Straße Am Holtkebach soll bekanntlich eine neue Bleibe für die Wehr errichtet werden – denn das alte Gebäude an der Parkstraße ist in die Jahre gekommen, mittlerweile zu klein und entspricht nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards. Bevor der erste Spatenstich erfolgen kann, will die Gemeinde den Steinkauz zum Umzug bewegen – mit der Pflanzung neuer Gehölze. Zunächst hieß es, dass das in diesem Frühjahr erfolgen soll. Von diesem Plan ist die Verwaltung aber nun abgerückt. Bürgermeister Christoph Gottheil auf Nachfrage schilderte, sei es schwierig, einen zeitlichen Rahmen abzustecken. „Ein Spatenstich im Sommer 2024 und eine Fertigstellung im Jahr 2025 könnten realistisch sein“, mutmaßt er. Wie sich das Verfahren zeitlich gestaltet, hänge unter anderem von den eingehenden Stellungnahmen ab. Die Verwaltung möchte zudem – parallel zu den Bauleitplanverfahren – einen Planungswettbewerb durchführen, an dessen Ende „die beste bauliche und finanzielle Lösung“ für den Neubau stehen soll.

Von Leon Seyock