Stern über Rosendahl

Eine freie Stelle gab es noch. Bereits im vergangenen Jahr haben sich Monika und Hubert Hoping genau überlegt, wie sie neben ihrer Hausfassade und dem Vorgarten auch den Giebel mit Weihnachtsbeleuchtung zum Strahlen bringen können. „Das Metallgerüst eines Sterns haben wir vor Kurzem von unserem Nachbarn zusammengeschweißt bekommen“, erzählt Hubert Hoping. Und der Stern hat es in sich: In der Höhe misst dieser ganze 1,80 Meter. „Er soll ja aus der Ferne auch gut sichtbar sein“, schmunzelt Monika Hoping.

Ein Stern, so groß, dass man sich in diesem hineinstellen könnte: Die neue Ergänzung der Weihnachtsbeleuchtung von Monika und Hubert Hoping misst stolze 1,80 Meter. Der Stern soll ab dem 1. Advent den Giebel zum Strahlen bringen.

Die ohnehin ausgiebige Weihnachtsbeleuchtung bekommt damit noch einen weiteren Hingucker. Bereits im vergangenen Jahr konnten Spaziergänger und andere Schaulustige das Lichter-Spektakel im Schürkamp in Osterwick bestaunen. Immerhin erstrahlte nicht nur jeder Baum und Strauch in der Dunkelheit, auch die Fenster und Traufen schimmerten neben drei Sternen an der Hausfassade in einem weihnachtlichen warm-weißen Licht.

Da ist es nicht verwunderlich, dass das Ehepaar Hoping mit ihrem funkelnden Eigenheim im vergangenen Jahr den ersten Platz bei der AZ-Aktion „Das schönste Weihnachtshaus“ ergattert hat. „Es ist durch den Wettbewerb zu einer wahren Attraktion geworden, die sich viele Leute anschauen wollten“, lacht Hubert Hoping.

Wofür er und seine Frau den Coesfeld-Gutschein im Wert von 100 Euro, der von der VR-Bank Westmünsterland zur Verfügung gestellt und nun passend zur neuen Weihnachtssaison übergeben wurde, einlösen wollen, wissen sie schon genau. „Das Geld soll auf jeden Fall in die Beleuchtung investiert werden“, kündigt Monika Hoping, die mit ihrem Mann seit Jahren eine wahre Leidenschaft für die weihnachtliche Dekoration teilt, an. Eine konkrete Idee hat sie bereits im Hinterkopf. „Rentiere, die aus Weide geflochten sind, wären doch eine tolle Ergänzung“, überlegt sie. In Coesfeld jedenfalls will das Ehepaar zeitnah danach Ausschau halten. „Und wenn es dieses Jahr noch nichts wird, dann wissen wir zumindest, was im nächsten Jahr der neue Teil unserer Beleuchtung wird“, lächelt sie.

Schließlich steht die Weihnachtszeit bereits vor der Tür. „Die ersten Vorbereitungen beginnen schon im Frühjahr“, verrät Hubert Hoping. So habe er, als er die Beleuchtung im Januar abgenommen hat, eine Wartung der Leuchten durchgeführt. „Ersatz wurde schon nachgekauft“, informiert er. Es kann also schon bald mit dem Aufbau losgehen. Spätestens am 1. Advent sollen die Lichter angeschaltet werden – so ist zumindest der Plan. Immerhin wird der aufwendige Aufbau der Beleuchtung den einen oder anderen Tag in Anspruch nehmen. „Aber als Rentner habe ich ja Zeit. Ich denke, dass ich für die Gestaltung knapp zwei Wochen brauchen werde“, prognostiziert Hubert Hoping. Da ist es ihm eine große Hilfe, dass er sämtliche Leuchten stets durchnummeriert hat. „Bei 80 Lichterketten, die alle zwischen sechs und 20 Meter lang sind, kann man schnell den Überblick verlieren. So weiß ich genau, welche wohin gehört, was den Aufbau sehr erleichtert“, berichtet der Osterwicker.

Eine große Herausforderung wird die Anbringung des neuen Stern darstellen. „Dafür werde ich extra mit einen Steiger hochfahren“, schildert Hoping. In der Hoffnung, mit dem riesigen Stern nicht nur die eigenen vier Wände noch weiter zum Strahlen zu bringen, sondern auch die Gesichter der zahlreichen schaulustigen Besucher.