Sternsinger in allen Ortsteilen präsent

Die Adventszeit ist im vollen Gange, Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage noch etwas hin, trotzdem richtet das Sternsinger-Organisationsteam den Blick bereits auf den Beginn des neuen Jahres. Immerhin sollen dann wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche mit goldenen Kronen und in bunten Gewändern um die Häuser ziehen und mit dem Kreidezeichen den Segen in die gemeindlichen Haushalte bringen. „Und mit dem Sammeln von Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt werden sie damit selbst zu einem wahren Segen“, ergänzt Pastoralreferentin Reinhildis Lösing.

Heilige Drei Könige gehen am 7. Januar in ganz Rosendahl von Haus zu Haus

Die Sternsingeraktion in Osterwick und Höven findet am Samstag, den 7. Januar 2023, statt. Beginn ist um 9 Uhr mit der Aussendungsfeier in der Osterwicker Pfarrkirche. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht dabei der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen.

Um auch alle Haushalte in Höven und Osterwick abdecken zu können, ist die Kirchengemeinde wie im vergangenen Jahr auf zahlreiche Sternsinger angewiesen. Wir brauchen 22 Gruppen, um alle Häuser zu besuchen“, informiert Lösing. Anmeldungen sind bereits jetzt möglich: Wer mitmachen möchte, kann sich und seine Gruppe von drei bis vier Teilnehmern bis zum 20. Dezember per E–Mail an loesing-r@bistum-muenster.de anmelden. „Anzugeben sind dabei alle Namen und Adressen der Gruppe sowie ein Ansprechpartner mit Handynummer. Auch wenn man noch alleine ist, kann man sich gerne anmelden. Wir werden dann eine Gruppe finden“, erklärt Lösing.

Die Ausgabe der Gewänder für Osterwick ist am Donnerstag, den 29. Dezember, im Kolpingheim geplant. Eine genaue Uhrzeit werde noch rechtzeitig mitgeteilt. „An diesem Tag bekommen die Messdiener ein Merkblatt mit weiteren wichtigen Informationen und den Sprechtext. Welchen Bezirk jede Gruppe am Aktionstag besucht, erfahren sie am Freitag vor dem Aktionstag oder am Aktionstag selber“, schildert die Pastoralreferentin. Die Rückgabe der Gewänder erfolgt nach der Familienmesse am Sonntag, den 8. Januar. Die Ausgabe der Gewänder für Höven erfolgt hingegen direkt am Sternsingertag. Die genaue Zeit wird auch hier noch rechtzeitig mitgeteilt.

Ebenfalls am 7. Januar unterwegs sind die Sternsinger in Darfeld. Hier beginnt die Aussendungsfeier in der St.-Antonius-Kirche um 9.30 Uhr, ehe es auf in die jeweiligen Bezirke geht. Die Gewänderausgabe findet bereits am kommenden Sonntag (11. 12.) zwischen 11 und 13 Uhr im Haus der Begegnung statt. Hier können sich Gruppen auch für die jeweiligen Bezirke eintragen. Bei Fragen stehen Mechthild Droste (Tel. 02545/1456) sowie Eva-Maria Fartmann (Tel. 02545/292) zur Verfügung.