Sternsinger sammeln über 24 500 Euro

„Ihr gebt die Freude weiter“, betonte Eva-Maria Farthmann am Ende der Aussegnungsfeier in Darfeld. Mit dieser Botschaft im Gepäck strömten die Sternsinger aus, um den Segen in die Häuser zu tragen und um eine Spende für Kinder in Indonesien und weltweit zu bitten. Zuvor wurden die Kreide und die Aufkleber mit Weihwasser gesegnet, damit sie als Segenszeichen den Schutz des Hauses und der Bewohner bewirken können. In allen Ortsteilen waren Gruppen am Samstag unterwegs: In Osterwick waren es 64 Kinder, in Höven zehn, in Holtwick 59 und in Darfeld machten sich 48 Kinder auf den Weg. „In Holtwick wurden zusätzlich noch Spendentütchen verteilt“, berichtete Pastoralreferentin Reinhildis Lösing. Das Ergebnis kann sich am Ende mehr als sehen lassen: Über 24 500 Euro kamen insgesamt zusammen.

Unter anderem machten sich Pia, Anike, Carla und Helena in Darfeld am Samstag auf den Weg, um den Segen für das neue Jahr von Haus zu Haus zu bringen. Dabei sammelten sie und alle weiteren Gruppen in Rosendahl eine ordentliche Spendensumme ein.

Schon bei der Aussegnungsfeier zeigte sich die Freude, mit der die Kinder unterwegs waren, wozu Farthmann meinte: „Es ist immer eine schöne Sache, alle freuen sich – sowohl die Sternsinger als auch die Menschen an den Haustüren.“ Dieses Jahr stand die Aktion unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Damit wird dem Kinderschutz in diesem Jahr ein besonderer Platz eingeräumt. Unter anderem wird mit den Spenden die ALIT-Stiftung in Indonesien unterstützt. Sie zeigt beispielhaft auf, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden. Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt ALIT an mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden.

Mit diesem Wissen waren alle Beteiligten besonders fleißig – sowohl die Kinder als auch die begleitenden Erwachsenen. Das meinte Mechthild Droste, die die Aktion mitorganisiert hat, und lobte die gute Zusammenarbeit: „Es waren tolle Teams unterwegs, die nach Begehung ihres Bezirkes von sich aus und freiwillig noch nach weiteren Straßen fragten, um auch die verbliebenen offenen Bezirke besuchen zu können, wodurch tatsächlich in Darfeld alle Häuser besucht worden sind. Eine großartige Sache.“ So erhielten auch in diesem Jahr in ganz Rosendahl die Häuser den Segen 20*C+M+B+23 – was „Christus segne dieses Haus“ bedeutet.

Die Rosendahler zeigten sich darüber hinaus sehr spendenfreudig, denn die Boxen waren direkt gut gefüllt: In Osterwick kamen 8562,94 Euro zusammen, in Höven 1913,15 Euro, in Holtwick 7135,48 Euro und Darfeld wurden 6955,75 Euro gesammelt. „Allein in Darfeld wurde in diesem Jahr rund tausend Euro mehr gespendet als im vergangenen Jahr“, freute sich Diakon Bernhard Scheipers. Pastoralreferentin Reinhildis Lösing wies darauf hin, dass noch weitere Spenden eintreffen werden: „Einige Spendentütchen werden sicher noch kommen und es können auch gerne noch Spenden im Pfarrbüro abgegeben werden.“