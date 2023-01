Stille Arbeit mehr in den Fokus rücken

Osterwick

Es wirkt recht unscheinbar: Zunächst geht es in eine kleine Gasse, durch die zumeist halboffen stehende Tür am Hintereingang der katholischen Bücherei und die Treppe runter in den Keller: Vor Ort kommt dann Licht ins Dunkel. Hier wird fleißig gesammelt, sortiert und verpackt. „Still und heimlich, so wie wir versteckt sind“, schmunzelt Maria Leuermann, während sie einen grünen Pullover zusammenfaltet. Gemeinsam kümmert sie sich mit Maria Brosda, Ingrid Warning sowie Maria Döking seit Jahren um die zahlreichen Kleidungsstücke, die im Zuge der Kleiderannahme in Osterwick zusammenkommen. Das Frauen-Quartett hofft darauf, künftig womöglich neue Räumlichkeiten besetzen zu können.

Von Leon Eggemann