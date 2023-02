Superheldinnen an der Macht

In den 1980ern sprühte Ina Deter es an jede Wand: „Neue Männer braucht das Land.“ 40 Jahre später pfeifen die Rathausfrauen auf die Männer und geben einen neuen Slogan bekannt: „Neue Heldinnen braucht das Amt.“ Und so stürmen sie gestern, verkleidet als Supergirl, Catwoman, Batwoman und She-Hulk, die Gemeindeverwaltung und reißen mit geballter Frauen-Power die Macht an sich. Die Herren der Schöpfung müssen sich dem weiblichen Regiment beugen, allen voran Bürgermeister Christoph Gottheil, der schwuppdiwupp in Kostüm und Maske des fiesen Bösewichts Joker gesteckt wird. Grünes Haarspray und weiße Schminke – Gottheil trägts mit Fassung. „Einmal im Jahr ist das ok“, sagt der Rathauschef schmunzelnd und gibt mit ebenso großer Gleichmut die Schlüsselgewalt über das Rathaus ab. „In diesem Jahr bekommt die jüngste Kollegin den Rathausschlüssel. Unsere Auszubildende Franka. Du musst heute abschließen“, sagt Gottheil und überreicht Franka Naber den symbolischen Schlüssel, verbunden mit einem Dankeschön für ihr Engagement bei der Vorbereitung der Karnevalsfete im Rathaus.

Lauter Superheldinnen entmachteten gestern beim Sturm auf das Rathaus Bürgermeister Christoph Gottheil, der den Schlüssel an die jüngste Kollegin, Auszubildende Franka Naber, überreichte.

In seiner Ansprache begrüßt Gottheil auch eine große Abordnung der Karnevalsgesellschaft Holtwick (KaGeHo): Elferräte, Gardetänzerinnen, Sitzungspräsident Karsten Boom und natürlich das Prinzenpaar Dirk I. (Musholt) und Carina I. (Kampschroer), die zuvor schon in den Kindergärten und im Seniorenheim der Gemeinde unterwegs waren. In Reimform lobt Gottheil ihren Einsatz für die fünfte Jahreszeit und insbesondere den Büttabend, bei dem es die Holtwicker Narren ordentlich krachen ließen. „Die Rheumaboys haben eine tolle Performance abgegeben, Chapeau, das Zelt war kurz davor abzuheben.“ Dem Prinzenpaar bescheinigt er: „Ihr beide gebt eine gute Figur ab im Karneval, und das nicht nur bei uns, sondern überall.“

Für den tollen Empfang im Rathaus bedanken sich Prinz Dirk und Prinzessin Carina mit Karnevalsorden bei Christoph Gottheil und Franka Naber. Und als Extra

obendrauf gibt es noch eine Tanzeinlage von der siebenköpfigen Abordnung der Ersten Großen Tanzgarde der KaGeHo.

„Jetzt seid ihr dran. Mal sehen, ob ihr auch so gut tanzen könnt. Die Kindergartenkinder, die wir heute besucht haben, haben jedenfalls super mitgemacht“, sagt Prinz Dirk in Richtung der Rathausbediensteten, drückt noch einmal auf Play, und schon sorgt „Die Kuh Mathilde“ für Partystimmung. Mit einem donnernden „KaGeHo – helau, Prinzenpaar Dirk und Carina – helau, Rathausfrauen – helau!“ endet das offizielle Programm, die Party im Rathaus fängt damit gerade erst an. Zutritt allerdings nur mit Verkleidung. Deshalb haben die Rathausfrauen noch jede Menge Superhelden-Kostüme für ihre Kollegen im Gepäck. Gemeinsam singen sie frei nach Helene Fischer: „Atemlos durch das Amt, seht uns Helden allesamt.“