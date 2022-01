Tanzgruppen spenden Narren Trost

Holtwick

Die Holtwicker Narren der KaGeHo haben aus der Not eine Tugend gemacht. Zwar fiel der Büttabend nun schon zum zweiten Mal aus, doch die Holtwicker Karnevalisten hatten sich etwas einfallen lassen, was die Mitglieder ein wenig trösten sollte. Dazu zeigten am Samstag im Studio 1926, alle Tanzgruppen ihr Können.

Von Martina Hegemann