Tauschgeschäft mit Nachwirkung

Stetig auf der Suche nach geeigneten Flächen, die sie als Bauland ausweisen kann, ist die Gemeindeverwaltung. Wie unsere Redaktion jetzt erfahren hat, soll mittels Tauschgeschäft eine Fläche im Gebiet Haus Holtwick in gemeindliches Eigentum übergehen – diese gehört aktuell dem Grafen Droste zu Vischering Erbdroste. Im Gegenzug sollen ihm offenbar Flächen, die den Mohnweg und die „Himmelstiege“ beinhalten – beides beliebte Spazierwege –, angeboten werden. Besonders interessant ist, dass die Gemeinde nach AZ-Informationen auf der Fläche in Holtwick eine Flüchtlingsunterkunft errichten will. Auf der anderen Seite könnten die Wege in Darfeld aufgrund des Privatrechts für Spaziergänger und Radfahrer dichtgemacht werden.

Gemeinde will Bauland in Holtwick ausweisen – und dafür Mohnweg und „Himmelstiege“ in Darfeld abgeben

Neben der „Himmelstiege“ ist auch der Mohnweg in Darfeld (Foto) bei schönem Wetter ein häufig genutzter Spazierweg. Noch gehören beide Wege der Gemeinde, sie könnten aber bald in das Eigentum des Graf Droste zu Vischering Erbdroste übergehen. Im Tausch würde die Gemeinde eine Grünfläche im Gebiet Haus Holtwick erhalten. Wie die Redaktion erfahren hat, will die Gemeinde dort eine Flüchtlingsunterkunft errichten. Eine vertragliche Regelung für den Mohnweg und der „Himmelstiege“, mit der Fußgänger und Radfahrer diese Wege weiter nutzen können, soll offenbar nicht erfolgen.

Überrascht zeigte sich Bürgermeister Christoph Gottheil ob der Nachfrage zu diesem Thema. Immerhin steht es auf der Tagesordnung der Ratssitzung am kommenden Donnerstag – allerdings im nichtöffentlichen Teil. Gottheil sprach von „ungesundem Halbwissen“ und wich der Frage nach einer Flüchtlingsunterkunft aus. Er gab zu verstehen, dass man in der Politik Argumente für den Flächentausch „rauf und runter debattiert“ habe. Wie groß die Fläche, die die Gemeinde bekommen möchte, sein soll, steht noch nicht fest. Eine Flüchtlingsunterkunft sei „heiße Luft“, denn es bedürfe dafür zunächst eines Ratsbeschlusses. Ebenso für die grundsätzliche Verwendung der Fläche: Wie viel Bauland wird ausgewiesen? Welchen Teil hält die Gemeinde für sich zurück? „Wir möchten auch das Segment sozialen Wohnungsbau bedenken“, so Gottheil. Wenn die Gemeinde dort etwas baue, so drückte er sich aus, dann „mit Augenmaß“ und entsprechend des Bebauungsplans, „etwa in Form einer Doppelhaushälfte“. Aus gut unterrichteten Kreisen war zu erfahren, dass im späteren Verlauf die Flächen, die zur Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten in Osterwick genutzt werden, aufgegeben und zur Wohnbebauung vermarktet werden sollen.

Dass es sich beim Tauschpartner um den Grafen Droste zu Vischering Erbdroste handelt, bestätigte Gottheil nicht. Er sprach von „Großgrundbesitzer“. Wie die Redaktion erfuhr, hat es unter anderem noch im Januar ein Gespräch zwischen der Gemeinde und dem Erbdrosten gegeben, bei dem Bedingungen für den Tausch besprochen wurden.

Unter anderem der Mohnweg vom Rand der Wohnbebauung bis zum Schloss sowie die „Himmelstiege“ (zwischen Mohnweg und BahnRadweg) sollen in den Besitz des Erbdrosten übergehen. Da die Verwaltung die gemeindlichen Wege in private Hand gibt, wollte sie mit einem Passus sicherstellen, dass Spaziergänger und Radfahrer die Wege weiter nutzen dürfen. Dem Vernehmen nach will der Erbdroste davon allerdings absehen; somit soll es keine vertragliche Regelung geben. Seine Generalverwaltung wollte den Vorgang auf Anfrage „zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentieren“.

Der Erbdroste soll durchaus offen für das Tauschgeschäft gewesen sein und habe Ende des vergangenen Jahres Interesse am Mohnweg und der Himmelstiege gezeigt – aufgrund der beabsichtigten Umsetzung eines touristischen Konzeptes rund um das Schloss Darfeld.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Fraktion der WIR am 30. Januar einen Antrag einreichte, mit der die zur Rede stehenden Wege „als Gemeindestraße für den öffentlichen Verkehr“ festgeschrieben werden sollten. Begründung: Eine offene und allgemein zugängliche Nutzung der Wege liege im öffentlichen Interesse. In der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt zog Vorsitzender Hartwig Mensing den Antrag allerdings wieder zurück. Seinen Ärger über diesen Antrag brachte Bürgermeister Gottheil im Gespräch mit der AZ deutlich zum Ausdruck. | Kommentar