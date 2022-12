Teststation bei Voss bleibt bestehen

Auf dem Gelände des Autohauses Voss in Darfeld wird sich die Bevölkerung auch weiterhin auf das Coronavirus testen lassen können.

Florian Christaller, Betreiber der Drive-in-Teststelle auf dem Gelände des Autohauses Voss in Darfeld, und sein Team haben sich darauf eingestellt, auch künftig die Bevölkerung auf Wunsch zu testen. Allerdings falle dann der subventionierte Test mit einer Zuzahlung von drei Euro weg, so Christaller. Wer sich für einen Test ohne besonderen Anlass entscheide, müsse nun dafür fünf Euro zahlen.

Anspruch auf einen kostenlosen Bürgertest haben folgende Personen ohne Symptome: Besucher und Behandelte oder Bewohner in unter anderem folgenden Einrichtungen: in Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Einrichtungen für ambulante Operationen, Dialysezentren, in ambulanten Diensten oder stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Obdachlosenunterkünften, Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern.

In der Teststelle am Autohaus Voss würden täglich etwa hundert Tests, monatlich also etwa 2000 Tests durchgeführt. Im Zweifel sei es schwer nachzuweisen, ob jemand wirklich seine Angehörigen im Altenheim oder Krankenhaus besuchen möchte und damit einen besonderen Anlass für eine Testung habe, räumt Florian Christaller ein. Aus diesem Grunde werde auch niemand abgewiesen.

Alle diejenigen, deren Corona-Warn-App auf Rot gesprungen sei, hätten hingegen einen Anspruch auf einen kostenlosen Test. Wer nachweisen könne, dass ein Angehöriger desselben Haushalts positiv auf Corona getestet worden sei, müsse ebenfalls nichts zahlen. Allerdings ist diese Regelung aus Sicht von Florian Christaller nur schwer mit dem Datenschutz zu vereinbaren.

Florian Christaller vermutet, dass sich aktuell viele Menschen - auch mit Symptomen - gar nicht erst testen lassen, weil sie für die Tests bezahlen müssen. Auch würden die Isolierungs- und Quarantäneregeln bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle spielen.

Gefühlt sei das aktuelle Infektionsgeschehen viel ausgeweiteter, als es durch offizielle Tests dokumentiert werde. Die neuen Testregeln sollen bis 28. Februar 2023 gelten.