Teststellen gehen wieder an den Start

Die Coronazahlen steigen immer weiter – deutschlandweit, im Kreis Coesfeld und auch in Rosendahl. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, hat der Bund bereits am vergangenen Samstag die kostenlosen Bürgertests wieder eingeführt. Mit Blick auf die potenziell steigende Nachfrage hat der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes daher entschieden, in Osterwick wieder eine Teststelle zu eröffnen. Doch nicht im Sitzungssaal des Rathauses, wo das Testzentrum erst vor knapp vier Wochen geschlossen wurde. Stattdessen können sich Bürgerinnen und Bürger ab heute im Pfarrheim am Fabianus-Kirchplatz auf das Coronavirus testen lassen.

Ein großes Schild am Parkplatz-Eingang des Pfarrheims macht bereits auf das neue Angebot aufmerksam. „Wir sind der Kirchengemeinde sehr dankbar, dass wir das Gebäude für unsere Testungen nutzen dürfen“, betont Andreas Fleige, Betriebsleiter der Teststellen im Kreis. Er hoffe darauf, mit der neuen Station eine sichere Weihnachtszeit zu gewährleisten. „Für uns eine Selbstverständlichkeit, das Pfarrheim zur Verfügung zu stellen“, schildert Verwaltungsreferent Thomas Fabry. Als Vermittler zwischen Kirchengemeinde und DRK agierte die Gemeindeverwaltung. Da diese den Sitzungssaal in der Politik und für Fortbildungen von Rathaus-Mitarbeitern benötigt, musste eine Alternativlösung her – die nun mit dem Pfarrheim gefunden wurde.

Dass der Neuaufbau der Corona-Testzentren einem wahren Kraftakt gleicht, daraus macht DRK-Kreisvorstand Christoph Schlütermann auf AZ-Nachfrage kein Geheimnis. „Nach dem langen Hin und Her in der Politik mussten wir schnell reagieren“, erklärt er. Immerhin sei das geschulte Personal nach der zwischenzeitlichen Schließung der Testzentren nun zum Teil nicht mehr verfügbar. „Umso glücklicher sind wir, dass es personell in Osterwick gut aussieht“, sagt Schlütermann. So wird das bekannte Team um Christian Maurer nach dem Einsatz im Sitzungssaal nun auch die neue Station im Pfarrheim besetzen.

Im Gegensatz zum DRK hat die Drive-in-Teststation in Darfeld auf eine Schließung verzichtet. Betreiber Florian Christaller hat bereits einen deutlichen Anstieg bei der Nachfrage festgestellt. „Wir führen wieder über 100 Tests pro Tag durch. Das ist im Vergleich zu den vorherigen Wochen das Vier- bis Fünffache“, verrät er. Dazu plant er, sein Angebot noch weiter zu ergänzen. Gemeinsam mit Melanie Feldkamp strebt er an, zu den Weihnachtsbuffets, die das Darfelder Hotel-Restaurant nun wieder anbietet, tagesaktuelle Tests durchzuführen. An den Start gehen soll die vorübergehende Teststation am kommenden Freitag in einem Seminarraum im Hotel.

Sicher ist dagegen, dass ab Freitag in Holtwick wieder getestet wird. Ebenso wie das Deutsche Rote Kreuz hatte der Sportverein SW Holtwick vor Wochen entschieden, die Teststation im Vereinsheim zu schließen. Nun soll auch hier in den gleichen Räumlichkeiten wieder getestet werden. 7 Die Öffnungszeiten der Testzentren im Überblick: 0 Osterwicker Pfarrheim: montags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, dienstags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17Uhr 0 SW-Vereinsheim in Holtwick: montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr und 16.30 bis 18.30 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr 0 Drive-in-Teststation in Darfeld: montags bis freitags von 7 bis 10 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags und feiertags von 9 bis 13 Uhr