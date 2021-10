Drei Jahre ist es her, dass der Nikolausumzug in Osterwick zuletzt stattgefunden hat. 2019 und 2020 musste dieser noch aufgrund zu weniger ehrenamtlicher Helfer sowie coronabedingt abgesagt werden. Nun will der Heimatverein die Tradition wieder aufleben lassen.

Dort wurden auch bereits erste Details besprochen. „Stattfinden soll der Nikolausumzug am Sonntag, den 5. Dezember, um 17 Uhr“, kündigt Deitert an. Treffpunkt ist, wie es traditionell in den Vorjahren so üblich war, der Vorplatz des Altenheims. Von dort aus geht es in Richtung Kirchplatz, wo gemeinsam und mit Begleitung der Blaskapelle gesungen wird. „Wir wollen uns dabei auf drei Lieder beschränken. Die Texte werden wir vorab in den Kitas verteilen, damit die Kinder auch lautstark mitsingen können“, berichtet der Osterwicker von einer neuen Vorgehensweise. Nicht neu ist dagegen, dass am Kirchplatz wieder Stutenkerle an die Kinder verteilt werden sollen. „Gutscheine dafür können in der nächsten Zeit bei Gröver und im Frühstücksladen Löchtefeld erworben werden“, informiert Deitert.

Eine Alternative zum Umzug – für den Fall, dass dieser coronabedingt nicht stattfinden kann – schließt dieser vorerst aus. „Mit einem Ersatz planen wir aktuell nicht, wir setzen alles auf eine Karte“, schildert das Mitglied des Heimatvereins. Immerhin rechne zum aktuellen Zeitpunkt niemand damit, dass es noch zu einem weiteren Lockdown kommt. „Wir sind guter Dinge, dass wir den Umzug durchführen können. Der Nikolaus und Knecht Ruprecht haben sich auch schon angekündigt“, freut sich Deitert auf das geplante Comeback des heiligen Mannes. Gespräche mit dem Ordnungsamt der Gemeinde seien bereits geführt worden – von diesem gebe es keine Einwände. „Geht es nach der aktuellen Corona-Verordnung, gibt es für uns keine Beschränkungen, wenn wir unter 2500 Besucher bleiben“, so Deitert. So eine Ansammlung hält er für ausgeschlossen – wenngleich der Heimatverein und das Organisationsteam auf viele Kinder und Eltern hofft. Schließlich soll dem Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht nach zweijähriger Pause bei ihrer Rückkehr nach Osterwick ein warmer Empfang bereiten werden.