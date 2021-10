Treuer Begleiter durch die Adventszeit

Aus vielen Rosendahler Häusern ist er während der Adventszeit mittlerweile kaum noch wegzudenken. Auch in diesem Jahr begleitet der Adventskalender der Bürgerstiftung zahlreiche Rosendahler Haushalte mit 24 Türchen bis zum Weihnachtsfest. „Diese Aktion hat sich super etabliert und kommt bei den Leuten auch weiterhin sehr gut an“, freut sich Dorothea Roters von der Bürgerstiftung, dass die Adventskalender Jahr für Jahr in allen drei Ortsteilen schnell vergriffen sind.

Kein Wunder: Immerhin warten auch in der mittlerweile achten Ausgabe des Adventskalenders hinter jedem Türchen zwei hochwertige Gewinne. Als Hauptpreis winkt dem Gewinner ein Uesbike-Pedelec in Wert von 2300 Euro. „Für jedes Alter und jede Interessenslage ist etwas dabei“, berichtet Sylvia Probst von den insgesamt 47 ausgewogen ausgewählten Preisen. Unter anderem können Teilnehmer mit etwas Glück einen Tischgrill, eine Jahreskarte für den Naturzoo Rheine, ein Tony-Hawk-Skateboard sowie Gutscheine für zahlreiche Geschäfte im Gemeindegebiet einheimsen. „Besonders wichtig ist uns, dass viele der Preise einen lokalen Bezug haben – also aus Rosendahl für Rosendahler“, betont Nicole Gottheil. Umso mehr freue es daher die Bürgerstiftung, dass auch in diesem Jahr zahlreiche lokal ansässige Unternehmen mit ihren Spenden die Herausgabe des Adventskalenders überhaupt erst wieder möglich gemacht haben.

Was bei diesem natürlich nicht fehlen darf, ist das lokal geknipste Hintergrund-Motiv. Entschieden hat sich die Bürgerstiftung für das Foto einer traumhaften Winterlandschaft im Schlee in Holtwick. Im Zuge eines Fotowettbewerbes hat sich eine Aufnahme der Holtwickerin Nicole Brinkgerd vom vergangenen Februar gegen die zahlreichen weiteren Einsendungen durchgesetzt – die Siegerin durfte sich über Rosendahler Blüten und eine Tasse der Gemeinde freuen.

Bei dem Konzept hinter den Adventskalendern setzt die Bürgerstiftung auf das seit Jahren bewährte Mittel: Jeder der 2100 Kalender hat eine aufgedruckte Nummer. Unter notarieller Aufsicht werden die Gewinnnummern gezogen und täglich ab dem 1. Dezember auf der Homepage der Bürgerstiftung Rosendahl und in der Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. „„Die Preise werden den Gewinnern dann bei einer wöchentlichen Preisverleihung persönlich übergeben“, schildert Bernhard Kiene.

Der Reinerlös kommt der Bürgerstiftung zugute. „Und von uns aus weiter an die Rosendahler Vereine, Verbände und Nachbarschaften“, erklärt Roters. Sieben Jahre nach der Gründung 2014 habe die Bürgerstiftung vor Kurzem die 30 000-Euro-Marke geknackt – diese Summe ist bisher in die ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde geflossen. Mit jedem verkauftem Kalender kommen noch ein paar Euros hinzu. 7 Der Adventskalender der Bürgerstiftung ist zum Preis von fünf Euro ab heute an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: alle Volksbanken und Sparkassen sowie die Apotheken in den drei Ortsteilen, bei der Fleischerei Vollmer in Darfeld, bei Brüggemann & Ahlers in Holtwick, bei Gröver in Osterwick und auch bei Edeka Steiner in Osterwick, dazu im Bürgerbüro.